在地立委們全力相挺　黃彥毓搶攻議會關鍵一席

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郭玟成稱讚黃彥毓，是最有經驗的新人，過去在陳菊市府各局處歷練，走過高雄城市轉型最艱難的時刻，也曾做過民進黨高雄市黨部主委，並到經濟部服務。未來就任後服務工作絕對能夠立即上手、並和陳其邁市長、賴瑞隆立委加速高雄建設發展。林宛蓉也請大家疼惜林宛蓉、郭玟成，團結票投10號黃彥毓，讓黃彥毓將功夫所學，奉獻給高雄市民及前鎮小港鄉親。
此外，賴瑞隆、邱議瑩、許智傑三位高雄立委也分別贈送包粽、鳳梨、菜頭，祝福黃彥毓11月26日能夠拔得頭籌、好運旺旺來並順利當選。未來中央地方聯手打拼，加速高雄轉型建設、產業招商發展。
草衙後援會黃信學會長，親自授予象徵勝利「戰旗」給黃彥毓，預祝黃彥毓旗開得勝、高票當選，在草衙開出最高票。最後則由所有立委、議員、里長及鄉親拿起螢光棒海，共同合唱「你是我兄弟」，當黃彥毓最強加油團，也呼籲所有鄉親一人拉十票，幫助黃彥毓進軍議會、成為市民最佳代言人。
立委賴瑞隆也拜託鄉親集中選票、不要分票，將黃彥毓送進議會，未來亞洲新灣區產業建設、小港大林蒲遷村、產業招商及各項建設，瑞隆在中央爭取計畫經費，黃彥毓和陳其邁市長共同加速推動，讓城市轉型更有力。
黃彥毓表示，17年前來到高雄、踏入公共事務領域學習，感謝陳菊花媽市長的栽培。彥毓也珍惜每一歷練學習的機會，在勞工、經發、水利、工務等單位，和團隊夥伴為各行各業、城市產業經濟建設發展打拼。後來經歷市黨部主委、經濟部簡任技正等歷練後，於一年多年決定回到高雄參選議員，將累積十年來的專業幕僚經驗，回饋給最熱愛的高雄。