在地立委們全力相挺　黃彥毓搶攻議會關鍵一席

高雄市前鎮、小港區市議員候選人黃彥毓，今 (28) 日舉辦「陳其邁市長、黃彥毓議員候選人前鎮草衙後援會成立大會」。前立委郭玟成、議員林宛蓉合體站台，也特別贈送象徵勝選不倒翁的「必勝達摩」給黃彥毓，祝福黃彥毓能夠一戰進議會、取得前鎮、小港議員關鍵一席。出席立委們也鄉親集中選票、不要分票，將黃彥毓送進議會。

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▲今晚舉辦「陳其邁市長、黃彥毓議員候選人前鎮草衙後援會成立大會」現場擠滿了支持者。（圖／記者郭凱杰翻攝）

今晚舉辦「陳其邁市長、黃彥毓議員候選人前鎮草衙後援會成立大會」立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、李昆澤、黃彥毓候選人競選主任委員前立委郭玟成、黃彥毓候選人競選總幹事市議員林宛蓉、草衙後援會黃信學會長、何權峰市議員、前鎮草衙地區里長等人出席站台力挺。

郭玟成稱讚黃彥毓，是最有經驗的新人，過去在陳菊市府各局處歷練，走過高雄城市轉型最艱難的時刻，也曾做過民進黨高雄市黨部主委，並到經濟部服務。未來就任後服務工作絕對能夠立即上手、並和陳其邁市長、賴瑞隆立委加速高雄建設發展。

林宛蓉也請大家疼惜林宛蓉、郭玟成，團結票投 10 號黃彥毓，讓黃彥毓將功夫所學，奉獻給高雄市民及前鎮小港鄉親。

此外，賴瑞隆、邱議瑩、許智傑三位高雄立委也分別贈送包粽、鳳梨、菜頭，祝福黃彥毓 11 月 26 日能夠拔得頭籌、好運旺旺來並順利當選。未來中央地方聯手打拼，加速高雄轉型建設、產業招商發展。

草衙後援會黃信學會長，親自授予象徵勝利「戰旗」給黃彥毓，預祝黃彥毓旗開得勝、高票當選，在草衙開出最高票。最後則由所有立委、議員、里長及鄉親拿起螢光棒海，共同合唱「你是我兄弟」，當黃彥毓最強加油團，也呼籲所有鄉親一人拉十票，幫助黃彥毓進軍議會、成為市民最佳代言人。

立委賴瑞隆也拜託鄉親集中選票、不要分票，將黃彥毓送進議會，未來亞洲新灣區產業建設、小港大林蒲遷村、產業招商及各項建設，瑞隆在中央爭取計畫經費，黃彥毓和陳其邁市長共同加速推動，讓城市轉型更有力。