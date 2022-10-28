憶高中「同志」好友　林佳龍談從政過程：我沒對不起人生

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林佳龍由於前日確診，今日無法到場，以視訊方式登上「社群之夜」。他說，今天主題是「人蔘轉大人」，讓她想起40年前18歲的時候。他回憶，高中念建中轉到社會組，當了班長，有個隔壁班的同學很愛找他聊天，自己會在植物園陪他走走、聊天，發現他對性向有些疑惑。
林佳龍說，他去傾聽、理解，發現同志議題是禁忌。後來自己與那位隔壁班同學各自上大學、分道揚鑣，但還是常常會想起他的心情，這讓自己後來參與政治，對女性、同志等性別議題多所著墨。
林佳龍說，自己很希望，曾經在人生路上有交集的朋友，日子都可以過得很好，台灣現在很包容開放，但這不是一天發生的，這是前仆後繼幾十年來，很多人一起努力的，「我很榮幸參與過程」。
林佳龍說，大家在摸索人生階段時，一定有很多困惑，「我最大的體會就是，只要有志同道合的人一起造反，膽子就會越來越大，就像壓不扁的玫瑰、用力拍打的氣球」。 人生酸甜苦辣只有走過、體會、嘗試，即使要從一些失誤當中去修正，回頭看到自己年輕的模樣，「我還是不會討厭自己年輕的樣子，也不會覺得對不起人生中的點點滴滴」。
林佳龍說，面對挑戰不一定會成功，但朝想去的方向就會走出一條路。新北市17年沒有政黨輪替了，「我就是來幫助新北市升格、升級的推手」，只要挑戰極限、做自己，就會有精彩人生。