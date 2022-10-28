高雄車站道路切換工程今啟動　高雄「站東路」明中午通車

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明(29)日12時起，高雄車站站區道路將由環抱站區的站東路、站西路提供站區接送及串聯南北交通的服務；兩條道路單向各配置三車道，採「配對單行」方式運作，分別服務北上及南下車流，行經站區設有臨停接送區，方便旅客接送服務。
林欽榮指出，配合本次站區道路切換工程，市府總動員，除指派交通局、工務局、民政局、新聞局等單位派員進駐應變中心，更在市區27處路口派設94員警義交疏導交通，並全面監控工程進度。
同時，市府及南工在通車前2周即已設置大量改道標誌共62面及紅布條26面，提早向市民朋友宣導施工改道事宜；工程方面，施工期間總計出動50部重機具、施工的人力有近百人(81人施工、應變中心留守人員20人)加速趕工，務必在29日中午12時能如期開放站東路通車。
交通局張淑娟局長補充，施工期間站西路維持南向接送服務，車輛可由九如路/重慶街口進入站西路，再由站西路南側側車道右轉建國路；站區東側則可於九如路/松江街口及建國路/南華路口進行臨停接送，再步行進入站區搭乘。
交通局呼籲，站東路明中午12時通車後，站區周邊車行方向也將隨之調整，中山/建國路口北上車輛請靠右行駛站東路，未來中山/建國及博愛/九如路口將禁止各方向左轉，請駕駛朋友依道路號誌、標誌、標線減速慢行，並依據現場警員義交指揮通行。