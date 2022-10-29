別像台北停滯8年　大咖挺沈慧虹回新竹市府、劉康彥連任

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吳沛憶說，選對人很重要，台北市長柯文哲說了很多話，但都在講別人的壞話，沒有建設，台北停滯8年。新竹8年前做了對的選擇，一定要延續光榮改變。
與劉康彥同為媒體人出身的廖筱君說，這場選舉讓她很焦慮，沈慧虹和劉康彥這2個優秀的人，怎麼會選得這麼辛苦？她請市民一定要用選票還2位優秀的候選人公道，只有沈慧虹可以接棒林智堅的建設，也要讓劉康彥繼續為新竹市民服務。
「鄉親都關心家鄉的發展，我在艱困的中二選區都可以創下奇蹟，相信新竹一定也可以」,
林靜儀說，市長該做的事是一步一步，讓更多人認識城市，這8年新竹改變非常多，一個好的城市是共榮的，讓每一代人都可以舒適在這裡生活。
沈慧虹說，鄰里鄉親都喊劉康彥「小白」，有「國民孫子」稱號，他曾經擔任市長室主任，「每當我忙完工作，夜深了準備回家，經過市長室的燈、永遠亮著，推門進去就會看到小白」，劉康彥為了這座城市而努力，最早到辦公室、最晚離開，認真打拼、最努力，這點從在市府任職到成為市議員，都沒有改變。
「我常覺得很奇怪，為什麼小白手上總是提著很豐盛的食物，原來很多市民疼惜他，主動『餵食』」沈慧虹說，劉康彥把市民當家人，對長輩真誠問候，把市民問題放在心上，為鄉親解決問題、真心交陪，劉康晏可以穿梭在很多大姐家的廚房，所以大家叫他國民孫子，這樣親切、熱情，選議員就是要選這款。
林智堅表示，新竹隊從柯建銘、沈慧虹到每一位議員，都是「會做事」、「謙虛」的人，新竹市要繼續進步，必須讓這一群沒有私心，全心奉獻的人為大家做事，請市民在11月26日把沈慧虹送回市政府，把5號劉康彥送回市議會。
劉康彥看到滿場支持者，感動說，在週五晚間仍有這麼多人支持，非常謝謝各位，他說，4年前選舉現場只有30人，現在卻有超過500人，他是來到新竹的孩子，雖然不是在新竹長大，對這裡的感情卻很深，在新竹遇到的每個人都感謝m
劉康彥說，謝謝林智堅、柯建銘與新竹鄉親對他的栽培，8年建設不能走回頭路，11月26日一定要請鄉親全部站出來，用智慧來選擇，支持沈慧虹、支持劉康彥。