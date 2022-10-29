雷雨彈狂炸4縣市！奈格颱風漸轉北　吳德榮曝最大威脅點

▲受東北季風影響，今(29)日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率。（圖／NOWnews攝影中心）
▲受東北季風影響，今(29)日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率。（圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心／綜合報導

2022-10-29 06:35:22

中央氣象局表示，今（29）日受東北季風影響，北部及東北部天氣濕涼，迎風面水氣偏多，並針對4縣市發布豪大雨特報，宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，各地早晚氣溫偏涼，低溫約21、22度，桃園以北、東北部高溫約23至24度，其他地區高溫仍有25到31度，中南部白天溫暖微熱，日夜溫差較大。

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氣象局發布基隆市、台北市、新北市及宜蘭縣發布豪大雨特報，目前宜蘭縣雨勢強勁，截至今晨5時，宜蘭縣西帽山測站累積雨量高達108.5 mm；另因東北季風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

而在「奈格」颱風動態部分，今日凌晨2時中心位在北緯 13.6 度，東經 123.6 度上，即在馬尼拉東南東方300公里之處（鵝鑾鼻南南東方980公里之處），目前以每小時15轉23公里速度，向西北西往呂宋島方向前進，週日通過呂宋島之後有北轉趨勢，後續再往南海的機率相對較高，但狀況不確定性高，詳細狀況還有待氣象局最新預報為準。

▲奈格颱風預計將於週日通過呂宋島，屆時路徑將往北偏轉，但是北轉後的路徑仍不明朗，各家的電腦模擬對颱風北轉的角度、移速眾說紛紜。（圖／中央氣象局）
▲奈格颱風預計將於週日通過呂宋島，屆時路徑將往北偏轉，但是北轉後的路徑仍不明朗，各家的電腦模擬對颱風北轉的角度、移速眾說紛紜。（圖／中央氣象局）
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，「奈格」行徑若在「潛勢預測路徑」上或西側北轉，則無「颱風警報」的條件；若在「潛勢預測路徑」東側北轉，強度會減弱，亦未必能符合「颱風警報」的條件。不過，「奈格颱風」無論是否發布「警報」？本來就不是重點，其外圍環流與東北季風的雙重影響，造成迎風面的「劇烈降雨」，才是最大的威脅。

吳德榮根據最新模式模擬顯示圖表示，明日至下週二(30至1日)東北季風及「奈格」外圍環流影響，迎風面北部、東半部有「劇烈降雨」的機率；發生的位置與前2波(「尼莎」及熱帶低壓與東北季風共伴)高度重疊，會帶來多少雨量？仍有「不確定性」，應特別注意氣象局的即時訊息；沿海地區應注意較強陣風。下週三至週五(2至4日)受仍東北季風影響，北部、東半部有局部雨。明日至下週五，中南部大都多雲時晴，期間偶爾雲量增多、有局部雨的機率。（編輯：林莞茜）

▲截至今（29）日5時，各地累積雨量圖（圖／氣象局）
▲截至今（29）日5時，各地累積雨量圖（圖／氣象局）

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