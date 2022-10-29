大S幸福肥？同框具俊曄私照瘋傳　網友：以為徐媽媽

大S（徐熙媛）和大7歲具俊曄分手24年後結婚，日前合體為雜誌拍攝時尚大片、挑戰夫妻快問快答，網友直言「大S真的變回少女時期」、「愛情真使人精神煥發啊」，近日小倆口私下同框的照片曝光，不少人第一眼沒有認出大S，訝異地問：「這是懷第三胎了嗎？」
賈永婕昨（28日）在粉專放上家族聚餐的大合照，大S和具俊曄也在其中，大S長髮紮起，穿一件水藍色長版襯衫，版型寬鬆，不知是角度還是光影干擾，整個人稍嫌圓潤，不過氣色相當不錯，著情侶襯衫加吊帶褲的具俊曄，露出雙臂刺青，同樣露齒燦笑。
該張相片配文寫下：「親愛的阿公生日快樂，巧遇阿公阿嬤的偶像，阿公還跟歐巴說你們是三生三世的緣分，我們就交給小羽（賈永婕二女兒）翻譯了！」許多網友看到照片表示，乍看之下認不太出是大S，與雜誌上的她有些差距，「不細看真的沒發現」、「還以為是徐媽媽」、「遠看就是小梅」、「天啊！懷孕了嗎？太感人了」！
有網友猜測，具俊曄經常在家下廚，也許是老公手藝太好，大S不小心吃多了，至於衣著寬鬆又飄孕味，先前大陸網友爆料她懷第三胎，徐媽指女兒已經46歲，身體無法負荷，斬釘截鐵否認，而大S公布再婚喜訊時，也早就表態「不再生小孩」。（編輯：楊穎軒）