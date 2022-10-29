驚見休旅車廂「掛斷手」！超驚悚照片曝 男嚇問要報警嗎
萬聖節即將到來，不少民眾都會買相關吊飾配件來裝飾自己的物品，不過近日就有民眾在國道上，看見前方休旅車的後車廂垂掛著一隻手，讓他嚇得拍照上網，並寫下「首尾要處理乾淨捏」，超驚悚照片曝光後，網友湧入留言，並表示「要報警了吧」、「看一次報警一次，寧可錯報不可放過」、「等上警局跟法院。就會覺得一點也不好笑」。
一名網友在臉書「路上觀察學院」上PO出照片，畫面中可以見到在國道往板橋的路途上，前方的休旅車後車廂垂掛著一隻左手臂，大白天的看起來相當駭人，讓他也嚇得稱「首尾要處理乾淨捏」，照片一出，有網友也回覆自己的朋友上國道時，有看見該輛休旅車，當下有猶豫是否要報警，直言實在太逼真。
據了解，此為美國十多年前流行過的萬聖節期間裝飾，專門用來營造氣氛、嚇人用的，並非命案，但由於道具過於逼真，讓網友也紛紛留言譴責「等下警察攔停，就不好玩了，太像真的」、「這種喜歡自找麻煩最好的方式就是報警、然後讓警察去攔查他」、「改天不是被報警不然就是被路上警車攔下來」，也有網友提到「看到這種東西，看一次報一次警，寧可錯報不可放過，免得有心人藉此魚目混珠，錯過了真正的兇案」。（編輯：林莞茜）