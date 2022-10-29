宋仲基離婚3年爆秘戀金泰梨！「巴黎挽手甜蜜照」真相曝
南韓演員宋仲基和前妻宋慧喬離婚後，繼續在影劇方面發光發熱，而就在他和女星金泰梨合作電影《勝利號》後，兩人就幾度傳出緋聞，如今又被爆出兩人在巴黎甜蜜約會，影片還被PO上網，但有眼尖網友對比畫面，發現主角根本就是「愛的迫降夫妻」玄彬及孫藝珍正在度蜜月，並不是宋仲基及金泰梨。
根據韓媒報導，YouTube近期瘋傳一段宋仲基在巴黎街頭與金泰梨約會的片段，兩人在影片中挽著手臂一同在街上走路，拍攝者稱影片錄影時間為10月21日，但最後被眼尖網友抓包，這一對根本就不是宋仲基及金泰梨，而是剛迎來新生命的孫藝珍及玄彬，當時兩人正在度蜜月。
雖然真相大白，但宋仲基及金泰梨也並非首次傳出緋聞，兩人自2021年合作電影《勝利號》後變得親近，宋仲基還曾在宣傳活動中，對未出席的金泰梨喊話「很想念金泰梨，如果她在這裡就好了」，金泰梨也大讚宋仲基不僅很會安慰人、讓人放鬆，也時常帶動現場熱絡氣氛。
目前雙方經紀公司都未針對此事做出回應，但南韓網友卻對宋仲基及金泰梨的戀愛組合紛紛送上祝福，「兩個都是溫暖善良的人吧」、「希望他們真的在一起」、「這對很配啊」、「都沒有黑歷史的CP」。（編輯：賴禹妡）