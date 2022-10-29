派對必備火雞饗宴！美福套餐單人免千元　慕軒早鳥享優惠

▲慕軒飯店季節限定「感恩火雞禮籃」外帶套組。（圖／慕軒飯店提供）
▲慕軒飯店季節限定「感恩火雞禮籃」外帶套組。（圖／慕軒飯店提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-29 15:20:09

時序進入年底，除了萬聖節外還有感恩節、聖誕節，為歡慶聚會派對多的歲末季節，餐廳品牌紛紛多出派對必備的烤雞組合。美福乾式熟成牛排館，推出感恩聖誕禮籃「感恩豪華爐烤火雞派對組」，適合6-8人份NT$5,880，若是8人共享單人免千元即可享用，11月30日前早鳥預購加贈義大利聖誕水果麵包；慕軒飯店同樣推出季節限定「感恩火雞禮籃」外帶套組，11月13日前早鳥優惠價4280元。

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▲美福乾式熟成牛排館，推出「感恩豪華爐烤火雞派對組」。（圖／品牌提供）
▲美福乾式熟成牛排館，推出「感恩豪華爐烤火雞派對組」。（圖／美福乾式熟成牛排館提供）
美福乾式熟成牛排館推出適合6-8人份「感恩豪華爐烤火雞派對組」（5880元），換算下來單人免千元，內含嚴選重達5公斤左右肉質肥厚的美國進口火雞，雞胸內填入多種蔬菜餡料，雞肉吸附最自然的蔬果食材香甜，放進低溫烤箱悶烤長達8小時，組合含有「BBQ風味加拿大帶骨牛小排」，帶有嚼勁口感的加拿大特選帶骨牛小排，搭配特調BBQ 醬汁醃製入味後煎烤，肉香四溢。

派對組合附上風乾火腿凱薩沙拉、炒孢子甘藍及蘑菇、番茄、馬鈴薯泥、蜂蜜裸麥麵包、義式佛卡夏、7吋手作檸檬塔、主廚特製肉汁與蔓越莓醬汁等澎湃經典美味！

還有適合小家庭四人份低溫爐烤美國肋眼牛排20盎司、爐烤波士頓龍蝦雙主菜的「海陸雙享套餐組」（5280元），內含「低溫爐烤美國穀物肋眼牛排20盎司」及「爐烤波士頓龍蝦」。其中「低溫爐烤美國穀物肋眼牛排」以低溫8小時爐烤，將甜美肉汁鎖在牛肉中，可品嘗、享受美國肋眼牛肉Roasted Beef 的鮮嫩。

套餐搭配煙燻鮭魚翡翠沙拉、義式烤綜合時蔬、馬鈴薯泥、主廚特製肉汁、蜂蜜裸麥麵包及經典提拉米蘇，從前菜至甜點，全套豐盛餐點，絕對能帶來幸福的飽足感。此外，11/30前預購，額外加碼送潘尼朵妮 (Panettone ) 義大利經典聖誕水果麵包。

而慕軒飯店也推出季節限定「感恩火雞禮籃」外帶套組，主廚嚴選肉質細嫩的7公斤新鮮國產火雞，皮酥脆肉多汁火雞可搭配蔓越莓果醬及濃雞骨肉汁享用，另外禮籃內容還包含古典式火雞填餡、地中海式烤時蔬、鄉村法國長棍麵包、手工栗子南瓜派6吋與精選紅酒乙瓶，火雞禮籃每組4,680元，11月13日前預訂更享4,280元早鳥優惠價。萬聖節、感恩節、聖誕節、跨年派對時，快揪親朋好友一起來場火雞饗宴吧！

▲慕軒飯店季節限定「感恩火雞禮籃」外帶套組。（圖／品牌提供）
▲慕軒飯店季節限定「感恩火雞禮籃」主廚嚴選肉質細嫩的7公斤新鮮國產火雞，皮酥脆肉多汁火雞可搭配蔓越莓果醬及濃雞骨肉汁享用。（圖／慕軒飯店提供）

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