奈格颱風來不來？鄭明典曝：「2大雲團」有分道揚鑣趨勢

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鄭明典也提到，颱風出現類似的狀況，都是在秋冬才比較容易遇見，尤其接近冬天時，海洋上主要的對流氣會隨著太陽移動，因此現在這段時間對流氣都在比較低緯度的地方，上述狀況除了支持颱風的發展外，其實也間接導致「颱風不容易往北」的情況；此外，有別於夏季只需考慮太平洋高壓，秋冬還需將北方槽線、大陸冷高壓等加入考量，因此讓颱風路徑更加難以預測。
氣象局表示，奈格颱風今日往呂宋島靠近時，因為海溫高、風切小的原因，強度有機會提升到中颱，不過受到呂宋島地形破壞後減弱，進入南海再重新整合，北轉後環境較差漸漸變弱，路徑上氣象局發布海上和陸上警報的機率不高，但仍要提醒民眾，無論強度、路徑如何變化，下週日至下週三，其外圍環流都會帶來大量水氣，加上東北季風些微的影響，「北高壓、南颱風」都注定會帶來雨勢，預估北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，下週一（10/31）水氣最多，東北部地區有局部豪雨發生的機率，南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨。
此外，今日受東北季風影響，氣象局也持續發布豪、大雨特報，宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲。豪雨警戒區：宜蘭縣山區，大雨警戒區：台北市山區、新北市山區、宜蘭縣、花蓮縣。