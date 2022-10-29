3歲童來初經長胸！醫示警「修護霜含禁藥」　恐害性早熟

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目前業者誼辰佳國際實業有限公司也已經發布回收聲明，提到產品販售之We Charming 唯睛品「菁萃深效修護霜」，因製造商生產流程疏失，誤用錯誤原料，自行送驗的8個批號中，有3個被驗出含有雌激素，將立即進行產品回收、顧客退費後續的處理。
回收批號一：批號0538，效期2024年12月9日
回收批號二：批號1532，效期2025年3月17日
回收批號三：批號1533，效期2025年5月3日
黃世綱也提醒，該產品定位是給成年女性的保養品，為緩解異位性皮膚炎而誤用於兒童，但該如何分辨肌膚保養品是否適用兒童？若商品行銷文案中標示「妙齡女子」、標榜「延緩老化」「完美肌膚」，明顯針對於成年女性，那麼，產品的適用對象多半不是孩子，就別給孩子用了吧！
開業皮膚科醫師趙昭明提到，孩子的皮膚比起大人更加敏感脆弱，當有異味性皮膚炎發生時，最好選擇天然成分，避免香精、防腐劑，以防刺激寶寶皮膚紅腫、過敏，最重要的是要看清楚產品標榜適用族群，專用大人、小孩、男性、女性的產品都會有成分上的不同，不建議共同使用。
此外，食藥署28日證實，桃園市衛生局已收到相關產品回收訊息，實際生產、回收數量還有待調查釐清，而雌激素為化妝品禁用成分依法最高可開罰2萬至500萬元。