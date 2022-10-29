美國期中選舉將至　裴洛西夫婿住家遇襲引恐懼

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舊金山警方表示，員警在凌晨快要2時30分時在裴洛西夫婦家中發現這名凶手。
這名施暴男子當場遭逮，身分為42歲的德帕佩（David Depape）。警長辦公室網路資料顯示，德帕佩因謀殺未遂、持致命武器攻擊、虐待長者、毆打、入室竊盜和其他重罪，預定將送往舊金山郡監獄。
民主黨籍的裴洛西是繼任美國總統的第2順位。美國國會警察局（U.S. Capitol Police）表示，襲擊發生當下，她和隨扈人在華盛頓。
舊金山警察局長史考特（William Scott）告訴記者，當局仍在調查這起凌晨攻擊案的犯案動機。派往裴洛西官邸進行「A級優先人身安全檢查」（A-priority wellbeing check）的員警目擊並打斷了這起襲擊案。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，事發當下，保羅．裴洛西曾致電911，並以「暗語」說話，並未直接表明自己受到攻擊，不過成功讓調度人員得出「出事了」的結論。美國政治新聞網站Politico另引述知情人士說法報導，保羅．裴洛西曾告訴入侵者自己需要上廁所，當時他的手機正在裡面充電，於是藉機偷偷打電話給911。
● 德帕佩是誰？
目前外界對這名嫌疑人的所知甚少。
一個名為daviddepape的網友在幾個網站的近期貼文表達對前總統川普的支持，並擁護「匿名者Q」（QAnon）邪教般陰謀論。這些貼文還提及對「撒旦戀童癖」、反猶太主義的比喻，以及對女性、跨性別者和科技公司審查的相關批評。
更久以前的訊息則推銷白水晶和麻繩手環。這些訊息是否是由今天落網的男子張貼，路透社暫時無法證實。
「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）公布了一張被認出是德帕佩的男性照片，照片拍攝場合是2013年2名裸體主義者的婚禮，不過擔任伴郎的德帕佩衣衫完整。紀事報指出，當時身為麻繩珠寶製作者的德帕佩和這對夫妻住在柏克萊（Berkeley）一處擁擠的住家中。
目前尚不清楚入侵者是如何闖進裴洛西位於高檔太平洋高地（Pacific Heights）住宅區的3層樓連棟紅磚別墅。空拍照片顯示房子的後門玻璃碎落一地。
● 兩黨反應
根據白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說法，總統拜登已致電裴洛西表達支持。拜登在費城競選造勢大會上說，裴洛西已在返回舊金山的路上，將陪伴她的丈夫，又說這是一起「卑劣」事件。
他跟群眾說：「無論你的政治立場為何，有良心的人都必須清楚、明確地挺身而出，反對政治中的暴力事件。」
眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也表示自己已聯繫裴洛西，參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也說，這起攻擊案讓他感到「震驚和反感」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1111029