綠黨新竹聯合競總成立 周江杰送鏟子加油打氣

周江杰特別在會中送上一把寫有「眾望所歸」鏟子當作賀禮，他強調，大家努力在地方政壇要「種下政治改革的希望種子」，播種需要工具鏟子，也象徵為地方政壇「產」出更多追求公平正義的改革力量。
周江杰表示，台灣綠黨在新竹縣市2022年的選舉，除了有爭取連任的新竹市東區市議員劉崇顯、新竹縣第八選區縣議員余筱菁外，還有挑戰新竹縣第一選區縣議員的現任市民代表陳冠宇，以及參選竹北市民代表的張志偉、竹東鎮民代表的林裙靜，這代表台灣綠黨持續在地方扎根，希望在政治基層種下政治改革的種子。
周江杰表示，過去他也是台灣綠黨的成員，台灣綠黨六大核心價值：生態智慧、社會正義、非暴力、多元性、草根民主、永續，到目前為止，一直在他的腦海裡，這次代表民進黨參選新竹縣長，在新竹縣提出「城鄉共好新新竹」的願景，對他來說，城鄉差距能夠拉近，其實就是實現公平正義的價值，這與綠黨六大價值，是相輔相成的概念。
周江杰強調，希望接下來所有投入基層選舉的人，能夠在新竹縣新竹市持續努力，為我們的政壇種下改革的希望種子，所以他要送代表「眾望所歸」的鏟子給綠黨新竹聯合競選總部，祝福五位候選人都能夠高票當選，用這把鏟子當工具為新竹縣市種下希望種子，讓我們新竹縣市更進步，培養更多追求公平政治的朋友，更多政治改革的種子進入議會、代表會一起努力。
劉崇顯表示，在大新竹生活圈打拼的人們，大家常會遇到一些共同的問題，然而實際上主責這些公共事務的主管機關，可能因為分屬在新竹縣市政府與公所不同的單位，造成行政效率不佳甚至是互踢皮球的情形，因此他時常與在新竹縣打拼的綠黨夥伴合作，來促進縣市公務機關的合作，為了擴大這樣的跨區域服務量能，綠黨在大新竹地區幾個區域與不同層級推出更多的民代參選人，更成立「大新竹聯合競選總部」來讓每個在這個生活圈的人們都能來即時反應民意。
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