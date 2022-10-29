國民黨續抹黑防疫 陳時中：蔣萬安不道德、發言毫無邏輯
選舉倒數28天，民進黨台北市長候選人陳時中今（29）日出席黨籍市議員李建昌競總成立前受訪。被問及昨日說「不參選不知道自己有這麼多事情值得被罵」，卻被競選對手黃珊珊攻擊，陳時中幽默指出，自己的對手都沒有覺得有被罵的壓力，「因為我很少罵人」，大家應該在政見上攻防；陳時中也表示，蔣萬安對自己的攻擊毫無邏輯可言，「萬安已經做了幾次不道德的事情，他自己要檢討」。
談及昨日出席民進黨舉辦的「社群之夜」，並與總統蔡英文及基隆市長候選人蔡適應等人同台，獲得全場1200名支持者如雷掌聲，陳時中說，以前對社群、臉書比較陌生，昨天出席「社群之夜」跟大家互動，感覺到所有人熱情，這種接觸的感覺很好，年輕人反應也非常好。
陳時中說，會後離開時很多人想要合照，自己也花了滿多時間跟大家照相，樂見透過這樣的活動安排，讓臉書與YouTube吸引更多年輕人關注政見，進而願意加強支持自己，像昨天，「年輕人對我的支持度是非常非常高」。
不過，被問及昨日「社群之夜」中說「不參選不知道自己有這麼多事情值得被罵」，卻被競選對手黃珊珊攻擊，陳時中幽默指出，自己的對手都沒有覺得有被罵的壓力，「因為我很少罵人」，大家應該在政見上攻防，對人的本質攻擊大可不必。
另外，蔣萬安持續針對防疫問題、衛福部團隊赴競總打氣在等議題批評，陳時中說，蔣萬安發言毫無邏輯可言，「萬安已經做了幾次不道德的事情，他自己要檢討」。