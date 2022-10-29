MLB／Tucker雙轟沒能救主　Realmuto成關鍵先生搶頭彩

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今天費城人贏球的大功臣捕手J.T. Realmuto單場4打數敲出2支安打，都在關鍵時刻擊出，第一支是5局上的追平分二壘安打，第二支是10局上的超前分陽春彈，貢獻3分超重要打點，堪稱是費城人此役的「關鍵先生」。
季後賽打擊超火燙的費城人主砲Bryce Harper今天也持續好手感，4打數同樣擊出2支安打，將打擊率提升到.426，季後賽目前打了47打數，敲出20支安打，進攻指數(OPS)高達1.332，表現十分驚人。
此役落敗的太空人陣中仍有表現亮眼的球員，外野手Kyle Tucker在第2局先敲出陽春彈，幫助球隊開胡，第3局再扛出三分砲，將比數拉開，本場比賽他5打數打出3安猛打賞，包辦球隊4分打點，但是在10局下半二壘有人的「嗆司」卻遭到三振，沒能再次當英雄，最後太空人也以一分之差抱憾輸球。
太空人隊先發投手「V中」Justin Verlander依舊沒能打破「世界大賽魔咒」，今天賽前在世界大賽登板已經吞下6連敗的他，此役前3局隊友幫他轟下5分領先，本來以為穩了，卻在第4局先還了3分回去，第5局再被Realmuto敲出長打追平比數，最終以無關勝敗身份退場，世界大賽的首勝還得再等等。