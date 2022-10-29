朱立倫輔選林姿妙喊還公道 侯友宜相挺「好好做事」的人
尋求連任的宜蘭縣長林姿妙今（29）日成立溪北競選總部，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜2人同時現身在台上助講，展現藍營團結氣勢。侯友宜表示林姿妙4年來兌現9成政見，她有困難時要相挺，請鄉親支持會「好好做事」的人；朱立倫則痛批民進黨沒良心，為了政治，用司法修理林姿妙，呼籲大家一起用選票，替林姿妙找回公道。
林姿妙表示，自己從政是為了繼承亡夫林明正的遺志，當年先生擔任省議員時，勇敢打拚、認真為宜蘭，為了繼承林明正的遺志，時時不忘提醒要跟夫婿做得一樣好，所以縣長任內是一天當兩天用，從不敢怠慢；現在遭國家機器打壓，盼鄉親能再給自己4年，讓林姿妙繼續帶領宜蘭，讓宜蘭起飛。
侯友宜表示，宜蘭和新北是鄰居，有機會就站在一起合作，兩縣市有簽署農業合作備忘錄，很多地方例如清水地熱發電已經商轉還要跟宜蘭學；也提到新北市做不到的「營養午餐免錢」、「讀冊免錢」的政績，稱讚林姿妙和自己一樣話少但人實在，4年來完成9成政見，其他尚在進行，呼籲鄉親支持會「好好做事」的人，困難時要相挺。
朱立倫則提到，林姿妙以單親媽媽身分，把4個孩子拉拔長大，在投入政治從議員、鎮長到如今的縣長，是讓人敬重的「媽媽縣長」，痛批民進黨沒有良心，為了政治，修理、攻擊、抹黑林姿妙，用司法修理最好的縣長，自己做過8年縣長、8年市長，所以很清楚，林姿妙是清清白白、實實在在，呼籲鄉親讓林姿妙可以高票連任，一起用選票替林姿妙找回公道。