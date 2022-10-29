合體林智堅、沈慧虹　陳建名感性憶「19年前」初到新竹

▲沈慧虹、陳建名與南勢里里長候選人郭文銘聯合競選總部今日熱鬧成立，現場千名米粉寮鄉親到場支持。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲沈慧虹、陳建名與南勢里里長候選人郭文銘聯合競選總部今日熱鬧成立，現場千名米粉寮鄉親到場支持。（圖／沈慧虹辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-29 13:15:37

民進黨新竹市長候選人沈慧虹、新竹市議員陳建名、南勢里里長候選人郭文銘聯合競選總部今（29）日熱鬧成立，現場千名米粉寮鄉親到場支持，前新竹市長林智堅也出席相挺。林智堅強調，沈慧虹、陳建名、郭文銘都正派會做事、疼惜城市，過去推動米粉寮公園、公道三、南勢社福館等西區重大建設，沈慧虹團隊絕對是新竹市民唯一選擇。

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▲沈慧虹、陳建名與南勢里里長候選人郭文銘聯合競選總部今日熱鬧成立，現場千名米粉寮鄉親到場支持。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲沈慧虹、陳建名與南勢里里長候選人郭文銘聯合競選總部今日熱鬧成立，現場千名米粉寮鄉親到場支持。（圖／沈慧虹辦公室提供）
「陳建名永遠把市民的事情放第一」，沈慧虹說，陳建名從擔任市府秘書就展現服務熱情，即使原本並非工程專業，陳建名從頭學習，一肩擔起路平專案，常常半夜還在視察馬路和汙水接管情形，協助新竹市這8年已經刨除重鋪超過365萬平方公尺馬路。

沈慧虹也分享，多年前有個熱心民眾走進市府交通處辦公室，說要跟她當面報告交通問題，不僅說明清楚、了解當地需求，後來更一路協助市府打通公道三，這個人就是南勢里長郭文銘。

柯建銘強調，沈慧虹、陳建名、郭文銘是「進步的力量」三合一代表，過去8年認真打拚，照顧新竹鄉親，沈慧虹可以延續進步；高虹安團隊則截然不同，有涉嫌賄選的葉國文，還與黑金利益鍾東錦結合。

柯建銘說，這次選舉事關「是非黑白」的選擇，是價值的選擇，他也呼籲新竹人絕對不能選擇「黑白集團結合」的團隊。

林智堅強調，「紛擾會過去，建設會留下」，有經驗、正派、疼惜城市的團隊，才能帶領城市進步，過去8年，在郭文銘、陳建名、沈慧虹和市府團隊努力下，西區建設大進步。

林智堅舉例，包括剛啟用的米粉寮公園、懸宕30年的公道三順利通車，以及結合親子館、活動中心、高年級俱樂部的南勢社福館，另外，兒童醫院也將在下週一啟用，他說，這些都是選對人、會做事，改變一座城市。

陳建名表示，2003年他來到新竹求學，當時新竹人對城市不認同，新竹是被路過的城市，直到林智堅上任，與沈慧虹一起改變新竹，這8年新竹市脫胎換骨，「我們一起把屬於新竹人的光榮感找回來了」。

陳建名也強調，市長、議員和里長是決定城市未來的關鍵，11月26日新竹市民要做出正確選擇，絕對不能再讓新竹市回到過去。

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