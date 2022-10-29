童擦修護霜性早熟！醫親教「搔癢緩解法」：避開過敏成分
近來兒科醫師黃世綱發現，門診中有2歲、3歲的孩子，出現性早熟的問題，甚至初經提早報到，最後意外發現，孩子們因異位性皮膚炎，而使用了含有違禁成分雌激素的「同款修護霜」，讓家長們相當擔憂！對此，皮膚科醫師趙昭明也分享了，孩子在秋冬的皮膚保健秘訣，並且建議當異位性皮膚炎發生時，最好使用天然成分的保濕產品，並且不可將專為大人設計的保養品，拿來塗抹在孩子身上。
皮膚科醫師趙昭明表示，當孩子在秋冬出現異位性皮膚炎，有搔癢、紅腫的狀況發生時，主打保濕的修護霜並非隨便使用，而是要選擇使用天然成分、無香精、防腐劑的保濕商品，避免幼童因皮膚較為敏感，而發生過敏的狀況，並且皮膚癌的輕、重程度選擇產品，重度乾燥可使用親水性的油、霜來保濕。
趙昭明提到，為了緩解皮膚搔癢症狀，在皮膚容易敏感、搔癢的季節，可選擇棉質衣物，避開尼龍、麻質，洗澡時水溫40度內為佳，不可超過42度。當然秋冬最重要的是日常「保濕」不可少，保濕產品除了選擇天然成分外，也要避開薄荷、樟腦等容易引發過敏反應的成分，最重要的是要看清楚產品標榜適用族群，專用大人、小孩、男性、女性的產品都會有成分上的不同，不建議共同使用。
最後趙昭明也提醒，孩子在換季時不光好發異位性皮膚炎，也有可能是乾癬、脂漏性皮膚炎等疾病，同樣都是會有搔癢的症狀，若是已經有傷口又擦錯藥膏，恐會有細菌感染，提高加重肌膚狀況的風險，建議孩子肌膚不適時，還是要尋求正規的醫療協助。