「月全食」11月8日登場！全程肉眼可見 錯過就要再等3年
喜歡觀星、看月亮的民眾注意了！11月的天象精彩、多樣而且罕見，台北市立天文館表示，11月率先登場的，就是全程可見的「月全食」，在11/8這天，包括台灣、日本、韓國、澳洲東部與北美洲西部等地將可全程目睹「月全食」奇景，這也是今年最受矚目的天象之一，錯過要等到2025年；不僅如此，在月全食階段恰好又發生千載難逢的「月掩天王星」，若今年不看，要西元4344年才會再出現，有興趣絕不能錯過。
台北市立天文館指出，11/8的月食開始於傍晚，大約在月球17：02分升起的數分鐘後，因此建議選擇東方視野無遮蔽處觀賞，月球於17：08分開始進入地球本影，由「初虧」拉開月食序幕，之後缺角逐漸擴大，至18：16達到「食既」，月球完全進入地球本影，全食階段開始，整個月面轉為暗紅色；18：59「食甚」，月球最接近本影中心，月面此時最暗也最紅。至19：42分「生光」，月球開始離開本影，邊緣滲出光芒，全食階段結束。
隨後月亮也開始逐漸由虧轉盈。20：49分「復圓」，月球完全離開本影，本影食結束，月亮恢復滿月形狀。不過細心觀察可看出月球亮度仍比平常稍暗，要等到21時57分「半影食終」，月球完全離開地球半影後才會恢復原本亮度。值得注意的是，雖然去年也曾出現過月全食，但是「月出帶食」的情況，只能看到一半的月食過程，今年則是全程完整可見，在全食階段間，有「血月」之稱的紅月亮更將在夜空高懸長達1小時26分鐘，用肉眼即可觀賞。
除了「月全食」之外，更難能可貴的是，在月全食期間，大約19：05時，八大行星之一的天王星將被全食的紅月亮掩蔽而發生「月掩天王星」。一般情況下，即使出現「月掩天王星」，由於月亮和天王星亮度差異太大，難以觀察，但此次發生時剛好月亮處於食甚的最暗階段，而天王星又在次日達到最亮的「衝」，一暗一明間，為這個罕見天象創造了極佳觀察條件，民眾只要以雙筒、小型望遠鏡或配合攝影，不難看見這樣的奇景。
此外，曾在1999年、2001年出現過上千顆流星暴的獅子座流星雨，平時在每年的11月極大期間，每小時僅有約15顆左右，但根據流星專家的預測，今年可能在11/19前後出現每小時200顆以上的盛況，但是否真如預測會出現突來的爆發，有待全球共同觀測確認。