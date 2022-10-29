黃明志直擊「AV現場」！資深男優爆料：現場魚腥味超重
鬼才音樂人黃明志，前往日本東京拍攝新專輯《高清無碼》題材，他也直擊了日本AV產業，先後訪問了AV製作公司台籍社長陳美娟，以及資深男優大島丈、田淵正浩、森林原人、女優天使萌等，探討日本近期通過的「成人產業新政策」，究竟對AV成人產業有何影響？黃明志問及現場的男女優們，工作上印象最深刻的是什麼，眾人的回答都讓網友驚呼連連。
有著33年入行經歷的現役男優田淵正浩，他表示從業到現在，約跟1萬名女優有過合作，他印象最深刻的是，有次拍攝某部AV，導演竟要求竟然打開一大堆鯖魚罐頭，並把魚肉推成「鯖魚肉塔山」，之後又將鯖魚放在女優的身體、嘴巴，田淵正浩表示，拍攝現場充斥的「濃重的魚腥味」，好在第二天沒有工作，不然很可能會被接著合作的女優討厭。
大島丈則表示，有次拍攝作品，需要在熱鬧的澀谷街頭與女優接吻，由於導演遲遲不喊卡，接吻時間超過3分鐘，當時很多人以為他們是情侶，還圍觀高聲大喊、拍手，讓他印象超深刻；女優天使萌則表示，曾拍攝過「起床後變成家裡的寵物狗狗」，她甚至必須做出狗狗討拍、撒嬌的表情，全程也不能開口說話，實在非常尷尬。
而黃明志也提到，近期關於日本的成人產業新政策，並詢問在場的資深業界人士，對此，部分男優開口表示，認為該法案通過前，應該要先與成人產業業者、工作者等多方協商，才不會讓AV產業逐漸沒落，法案雖然是為了保障女優的權益，但由於沒有彈性空間，也會造成業者與大多數女優的工作權益受損。（編輯：林盈君）