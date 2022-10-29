封控太久！内蒙、甘肅、青海傳食物短缺　西藏拉薩爆示威

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有據稱是藏族女性以藏語自拍影片求救，說自己從家鄉遠赴拉薩打工，卻因疫情被困在當地，一直沒有看到解封的現象，每天要花80元人民幣住招待所，已經沒錢了，生怕最後終於可以出門時，可能已變成「拿枴杖病奄奄出去」。
除了西藏，内蒙、甘肅、青海等部分地區，也傳出長時間封控導致民眾物資短缺，有家住呼和浩特回民區的白姓男子透露，當地居民已經被封城20多天，根本不知道什麼時候才能解封，最開始以為是1個星期，最後變10天、20天、25天，問了很多地方也沒有說，每天都有傳染病例。
白男並無奈透露，當地菜價翻漲，平常一斤菜3至4塊錢，現在1斤菜漲1倍，甚至漲2倍，吃的東西很貴，而且即使有錢也很難買，只能拜託看看誰能幫忙；從事外貿工作的他，生計也陷入困境，這亦是許多人的共同煩惱，因為人們仍然需要按時支付房貸、車貸等費用，心情都很壓抑。
白男更爆料稱，據他所知，當地已經出現了老人被餓死的情況，至於他和家人也正遭遇食物供應困難的窘境：「我們一家子連老小有6個人，現在米還有點兒，麵可能還夠2天，菜已經全沒了，最後的菜今天我剛做熟」，暗示已支撐不了太久。
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