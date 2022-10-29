鍾明軒飆罵德國女「種族歧視」！陳沂反轟：丟台灣人的臉
知名YouTuber鍾明軒，日前PO影片分享，他在美國留學遭到一名德國女學生「種族歧視」刻意排擠亞洲人，讓他氣到砲轟對方，獲得網友大讚「捍衛亞洲人尊嚴」、「台灣人以妳為榮」。對此，熱愛評論時事的臉書名人陳沂，竟反過來批評鍾明軒，「在丟台灣人的臉！」
陳沂昨（28）日在臉書發文表示，「我覺得德國女生很衰，她只是不想跟他們這群人玩，有什麼問題嗎？講得好像鍾明軒這群代表所有亞洲人一樣。還要被扣上種族歧視的帽子，莫名其妙被罵一頓，我覺得鍾明軒才是真正在丟台灣人的臉。因為自卑，所以過度聯想，還要別人承受他這種自以為是的情緒。」
接著陳沂再度發文，搬出鍾明軒過去槓上《鬼滅之刃》的事件，狠酸「有些人就是自卑，看不起自己，遇到任何不合己意的事情，就會把自己放到一個受害人的角色，說都是因為他是同性戀啦、還是黃種人啦，別人才會看不起他。然後再把人家扣上一個『歧視』的帽子。」
據悉，鍾明軒當初PO影片怒罵《鬼滅之刃》的代理商「木棉花」是在歧視他，並質疑木棉花老闆是認為他有政治立場，才會把他配音換掉。但木棉花當時強調，公司並無特定立場，主要是參考日本官方建議，彼此意見交流，斟酌後得出的結論，最後由資深配音員劉傑取代，而鍾明軒也在各界批評聲浪下PO影片致歉。（編輯：詹鎰睿）