挺18歲公民權！賴清德懂年輕人焦慮　街講、拍片盼助過關

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其中，堪稱「吸票機」的賴清德除了勤跑各縣市輔選，替民進黨提名的候選人背書站台外，也積極為18歲公民權發聲。據了解，從今年初開始，賴清德就陸續前往全台灣大專院校進行校園演講，聆聽大學生想法，也呼籲大家支持18歲公民權，包括台大、成大、明新科大、暨南、聯合大學都曾到訪，足跡遍布北中南。
另外，賴清德9月時也積極與年輕人進行交流討論。他邀請學生團體代表到官邸晤談約1.5個小時，事後也允諾親自走上街頭，前往全台對18歲公民權支持率最低的城市台中逢甲商圈宣講，積極跟年輕世代互動；同時，也陸續在桃園、雲林與台南等地的高速公路旁掛出T Bar廣告，訴求「台灣挺年輕」。
本周，賴清德再推出「他們能承擔的責任，比我們想像的更多」影片，透過年輕人的角度感性告白，呼籲國人力挺18歲公民權下修，超過100位立委、議員跟進轉發影片。據了解，賴清德希望透過此部影片，表達期盼社會可以「傾聽」年輕人的想法，透過瞭解年輕人的期待與焦慮，形成一股支持的力量，讓年輕人成為主角。
賴清德日前也與民進黨立委洪申翰登上podcast《法客電台BY 法律白話文運動》，並同樣在本周上線，節目中，賴清德與眾人暢談對18歲公民權想法，一連串投入，就是期盼18歲公民權可以順利過關。
消息人士表示，現在持續有來自各縣市候選人的邀約，賴清德會盡可能利用公餘時間配合助選，並同時針對18歲公民權持續進行宣講，期盼年底選戰民進黨有好的成績，在更多城市推行品質保證的「綠色執政」，18歲公民權修憲複決也能順利過關，讓台灣與國際接軌。