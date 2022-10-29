「許光漢生圖」登熱搜！大素顏影片瘋傳 網友：完美骨相
許光漢有張精緻臉孔及實力派演技，2019年的國片《陽光普照》被點名是金馬獎男配角、新演員入圍大遺珠，後來以台劇《想見你》紅到海外，大陸、南韓都有廣大粉絲，成了當紅炸子雞。微博近日瘋傳許光漢多張全素顏、沒經過後製的照片及影片，大讚他「原圖比精修還強大」，關鍵字登上熱搜前10名。
一段許光漢先前執行工作的側拍影片曝光，穿著簡單鋪棉長上衣的他，僅有頭髮抓造型，沒有上妝，不管何種角度，俊臉完全無死角，與粉絲打招呼時，招牌菱角嘴露出陽光笑容，皮膚狀態被形容「女生看了都會羡慕」，還有娛樂博主有感而發地說「選女婿，牙齒很重要」，封許光漢是不須化妝和修片的「許不修」。
不少網友看了許光漢無濾鏡、零修圖的影像後留言：「好完美的骨相」、「理想男友」、「舒適又鬆弛」、「素顏真的太好看了」！稱讚31歲的他依然「滿滿少年感」。
許光漢和林柏宏主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》昨（28日）釋出前導預告，微博討論度熱烈，然而，有大陸網友哀怨表示：「怎麼還有人問許光漢和林柏宏的新片內地什麼時候上映...絕對不會，因為它佔了我們絕對不會上映的兩個影片類型，同性戀加鬼片！」（編輯：楊穎軒）