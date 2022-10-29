木棉花雙十一開跑！超夯動漫周邊11元　安妮亞新品帶回家

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「雙11富翁組合」五折起，有《刀劍神域》組合全彩抱枕、紀念款後背包、２款夾式鑰匙圈、4入銀箔書籤，原價$2290元特價$1200元；《Re:從零開始的異世界生活》組合則有流星錘舒壓槌、珪藻土杯墊、造型旋轉鑰匙圈、嘟嘟馬克杯等，原價$1320元特價$999元，《出租女友》壓克力造型立牌、電競級滑鼠墊、壓克力場景展示組與五層資料夾等。
此次雙十一活動還特別推出《SPY×FAMILY間諜家家酒》與《歡迎來到實力至上主義的教室》新品首賣，喜歡「安妮亞」跟「路哥」的粉絲可不能錯過。最後也別忘了搶加碼豪氣折價券，為自己的錢包加薪，分別於11月9日、11月10日、11月12日、11月13日，有面額100元折抵券，11月11日更有面額200元的折抵券。
且今（29）日在每年最熱鬧萬聖節活動「天母搞什麼鬼」，設立了《SPY×FAMILY間諜家家酒》與《PUIPUI天竺鼠車車》造景區，現場更設置了2米高天竺鼠車車主角「馬鈴薯」氣偶，《SPY×FAMILY間諜家家酒》拍貼機還有百元商品包，超萌指定拍照場景僅限1天，喜愛的粉絲千萬別錯過。
此外，《庫洛魔法使》動畫播放邁入25年！即日起至12/4將在「新光三南西店９樓活動會館」舉辦動畫播放25年閃耀派對，現場有庫洛牌、小櫻牌、透明牌三大魔法陣及多種情境風格的拍照裝置、美味可口的甜點茶飲、可愛迷人的紀念小物、超吸睛台、日版周邊商品，帶粉絲走進魔法世界中！還有集結青春、熱血與感動的《排球少年!!期間限定店》在台中草悟廣場登場。