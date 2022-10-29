YT走鐘獎紅毯尺度爆棚！滴妹千千「正面照超兇」一次看

YouTube年度最大盛事「走鐘獎」第4屆，今（29）日在台北流行音樂中心登場，即便現場下著大雨，但現場大咖齊聚，包含Joeman、反骨、薔薔（林嘉凌）、滴妹、千千、黃明志等知名YouTuber都有出席。正妹們也都盛裝出席，誠意做好做滿，讓現場不斷歡呼。對此《NOWnews今日新聞》也特別整理「最美名單」讓大家一次看得夠。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲魔法少女可凡高衩紫色禮服登場，結果還差點走光。（圖／NOWnews攝影中心）▲滴妹一身白色低胸禮服，上圍呼之欲出。（圖／NOWnews攝影中心）▲娣奇（右）在黃小潔（左）的設計下，服裝驚豔全場，同時也展現傲人好身材。（圖／NOWnews攝影中心）▲美食水水千千胸前大開，展現滿滿誠意。（圖／NOWnews攝影中心）▲三原Japan的成員小奈（中）也特別穿上低胸禮服，甜美中帶著性感。（圖／NOWnews攝影中心）▲反骨琳妲的禮服中間深V，側身挖空，上圍超滿。（圖／NOWnews攝影中心）▲升格人妻的蕾菈，搭配大膽的服裝設計，身材十分火辣。（圖／NOWnews攝影中心）▲後宮型YT賤葆（左二）與她3位可愛的妹妹，晨晨（左）、品子（右二）、松鼠（右）。（圖／NOWnews攝影中心）▲薔薔無論氣勢還是尺度都超大，挖洞又透光。（圖／NOWnews攝影中心）▲輔大E級波神奎丁爆乳登場，而且順利走完紅毯，沒有跌倒。（圖／NOWnews攝影中心）▲理科太太細肩黑色禮服，同樣誠意做好做滿。（圖／NOWnews攝影中心）走鐘獎／「眾量級」家寧嫁Andy等時機 私下聊過結婚計畫YouTuber批走鐘獎「垃圾玩意兒」裝什麼逼呢！呱吉開酸了Lulu行為異於常人！走鐘獎女神還原真相 對演藝圈改觀了成人妙麗曬太陽美翻！穿「1條布」脫落險露E胸 粉絲暈了