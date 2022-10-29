點進張善政廣告片　余宛如驚揭：都在細數鄭文燦政績

▲鄭文燦近8年執政滿意度高，各界關注鄭運鵬是否能順利接棒，延續五星級施政。（圖／民進黨提供）
▲鄭文燦近8年執政滿意度高，各界關注鄭運鵬是否能順利接棒，延續五星級施政。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-29 16:42:01

距離投票日僅剩28日，桃園市長選戰競爭激烈。桃園市政府資訊科技局長余宛如今（29）日表示，最近國民黨桃園市長候選人張善政花了很多錢買廣告，說要在2030年時讓桃園成為台灣新門戶、亞洲智慧新都，自己點了影片，助張消耗預算，發現張善政真的錢太多，才會砸錢買廣告，告訴大家現任桃園市長鄭文燦的政績。

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▲余宛如不解無業的黃士修怎有這麼多錢催票。（圖／翻攝自余宛如臉書）
▲余宛如說，張善政2014年時說台灣「媽寶太多」，現在當紅色資本門神時說要幫助台灣年輕人，鬼才相信。（圖／翻攝自余宛如臉書）
余宛如回憶，2014年張善政在擔任科技部長時，別人問他台灣為什麼創業困難，他說因為「媽寶太多」，那時候國民黨執政，外資投資台灣金額全球最低，服貿出賣年輕人的未來，引發了太陽花學運。就是因為這些高官都看不到年輕人的困境，只想到自己。

余宛如說，總統蔡英文上任後，同樣身為科技部長的陳良基，才是真正的新創部長，他打造了TTA台灣科技新創基地，全球優秀的科技新創都來台灣，並橋接台灣新創往國際發展的橋樑。同樣是科技部長，一個說台灣「媽寶太多」，一個動手為年輕世代改變，誰真正為台灣一比就知道。

余宛如說，現在張善政要選桃園市長了，忽然想起他在史丹佛唸書時，看到矽谷的創新創業生態系，說當上桃園市長，要讓桃園成為最友善的新創基地。張善政當科技部長、當行政院長、有權利有能力時卻不做？這就是騙票。

余宛如說，這就跟張善政當行政院長時，卻對桃園鐵路地下化「無能為力」，要桃園人負擔800億，等於桃園市年度總預算的2/3，在民進黨桃園市長候選人鄭運鵬幫忙、鄭文燦的努力之下，才讓桃園市的負擔降到257億。

余宛如表示，在鄭文燦任內，不但讓航空城計畫落地動土，還協助清大、政大等多所國立大學在桃園設立分校，培養人才，國際大廠微軟、美光等紛紛來桃園投資，成為全台招商引資第一名的城市。

她也說，為了帶動桃園產業轉型、跟年輕人打拼未來，桃園已成立了青創指揮部、安東青創基地、新明青創基地、虎頭山創新園區，並且針對高科技新創，規劃了亞洲・矽谷創新研發中心以及幼獅青年創業村暨智慧園區等。

余宛如表示，桃園根本就不用等張善政來，過去8年在鄭文燦任內就已經打下穩健基礎、已經起飛，不用等到2030年，桃園已經是全球肯定的智慧城市。

余宛如表示，張善政有能力、有資源時，卻如此「無能為力」，2022年為了要選舉才來抄鄭文燦的政績做自己的政見，不是騙票是什麼？2014年說台灣「媽寶太多」，現在當紅色資本門神時說要幫助台灣年輕人，鬼才相信。

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