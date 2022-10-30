萬聖節來了！命理師教「2招風水開運」　提升家中氣場

▲萬聖節將近時，不少商家、民眾都會擺設應景小物。（示意圖／取自unsplash）
▲萬聖節將近時，不少商家、民眾都會擺設應景小物。（示意圖／取自unsplash）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-30 08:45:00

10月31日將迎來趣味滿滿的「萬聖節」，近年隨著中西文化的交流，萬聖節逐漸成為我國小孩子和年輕一代喜愛的節日，也是年輕人開化妝舞會的日子，在大街小巷中都可以看到不少民眾擺放應景的裝飾，不過在裝扮的同時，也要注意一些風水上的禁忌，命理專家楊登嵙分享，擺放南瓜、燈飾有提升家運的效果，但不建議擺放陰邪裝飾物，尤其是逼真嚇人的骷髏人、魔鬼等。

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▲塔羅牌艾菲爾老師日前分享下半年4生肖將會有滿滿的好運。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲擺放可愛應景的燈飾，可以增加氣氛帶來好運勢。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
命理專家楊登嵙分享，萬聖節2招開運風水：

一、擺放南瓜開運：南瓜是萬聖節最為人所知的象徵物之一，萬聖節到來之際人們不妨把南瓜燈、南瓜裝飾品放在家中門口、客廳或餐桌的地方，可愛又應景的燈飾可以增加氣氛，也能帶來好運氣。

二、擺設燈飾開運：現代燈飾千百種，可以用燈線、燈帶、燈具、投射燈，創造南瓜、星星、月亮、貓頭鷹及可愛的卡通等造型，甚至一閃一閃亮晶晶，可以營造出繽紛、可愛、漂亮、溫馨、浪漫等氣氛，藉此提升家裡的氣場。

同時，楊登嵙也提醒，在萬聖節布置風水上，須注意以下兩禁忌：

一、不擺陰邪裝飾物：如要在家中掛上萬聖節的應景裝飾物，應儘量以南瓜、星星、月亮、貓頭鷹、可愛設計的卡通、稻草人、魔術師或巫婆等比較適合。真實度太高的骷髏人、魔鬼等恐怖裝飾物，屬陰邪之器物，不適合當家居裝飾，會有不良的靈動影響，若已經購買骷髏人或魔鬼等恐怖裝飾物或衣物，萬聖節一過要盡快丟棄或收藏在儲藏室，不可當成日常擺設裝飾物。

二、裝修勿傷胎神：我國民間習俗相信，如家中有懷孕者，家中便會有胎神，胎神是寄居在孕婦家中的弱小靈魂，守護胎兒的健康，孕婦從懷孕到生產，胎神都會伴隨在旁。胎神每天會在家裡不同的地方停留，也就是所謂的「胎神方位」，基本上按照民間習俗，家有孕婦的情況是不宜在家中裝修或進行敲打；若非得已，一定要裝修或施工，農民曆上有標示每日胎神的所在位置，在動工之初，避開該位置，以免傷害到胎神。

▲太逼真的裝飾物，在萬聖節過後就要盡快收起來，不可當作家中日常擺飾。（示意圖／取自unsplash）
▲太逼真的裝飾物，在萬聖節過後就要盡快收起來，不可當作家中日常擺飾。（示意圖／取自unsplash）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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