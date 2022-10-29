走鐘獎／阿翰「生吃豬腳」想贏吳慷仁 激動喊：要更噁心
網紅阿翰以「九天玄女」形象爆紅，日前更登上金鐘獎戲劇類頒獎典禮開場片，生動、搞笑的形象備受討論，其中大膽「生吃豬腳」的模樣令人嘖嘖稱奇，而他今（29）日，與阿爆一同出席第四屆走鐘獎時，形容當下心情：「我完全不想輸給吳慷仁。」
阿翰在金鐘獎開場片中，與主持人詮釋每一部入圍的戲劇作品，其中他為了模仿吳慷仁吃米，直接在鏡頭前生吃豬腳，認了確實不想輸給吳慷仁，「我吃米的話會遜掉，我要吃一個更猛更噁心的，它很難咬斷、很多刺，最後就靠蘋果西打漱口。」而一旁的阿爆強調自己無法接受吃豬腳，不過若是雞腳的話會考慮。阿翰今年靠模仿九天玄女爆紅，他謙虛地說：「我覺得紅不紅不是我能決定的事情，我永遠都要謙虛地創作下去。」
擁有百萬訂閱、來自南韓的YouTuber金針菇今天難得大秀性感，以一襲白色鏤空禮服登場，坦言由於去年有擠進紅毯前5美，所以今年也希望可以入圍。滴妹則是難得摘下眼鏡，以一頭粉嫩長捲髮亮相，令人耳目一新，她笑說上週才染，坐在髮廊長達8小時。滴妹透露阿滴目前還沒有看過她這次的造型，希望可以得到哥哥的讚美，至於罩杯，她害羞地說：「不知道，這就保密好了。」坦言禮服內沒有特地墊，只有「包起來」。