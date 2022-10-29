奈格颱風蓄勢待發！雨彈明晚開始炸 「雨最大」時段曝
目前還在菲律賓附近的輕度颱風「奈格」經過前幾日較渾沌的路徑預測後，今（29）日終於較為明朗，中央氣象局預估，它將通過菲律賓北端後在南海上北轉，隨後再向西往華南沿岸前進，整體路徑離台灣較遠，不只陸上警報、連海上警報的發布機率都很低；但是否發警報並非重點，明（30日）晚開始，颱風外圍環流和東北季風交互影響情況下，北部、東半部降雨將相當明顯，中南部影響則不大，沿海也處於風強、浪大的情況，提醒民眾外出一定要留意天候狀況。
中央氣象局預報員陳伊秀表示，由於各國模式預測路徑大多都已經達成共識，奈格颱風將會盡南海後會北轉，接著在下週二（11/1）來到東沙島海面後，將轉向偏西趨向華南沿岸，預計奈格最接近台灣的時間在下週一（10/30），不過距離台灣路面至少也有600公里，因此發布海上警報機率偏低；不過明晚起至下週二，颱風外圍環流影響及東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，10/30~10/31東北部及東部地區需注意局部豪雨發生的機率；南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
陳伊秀指出，奈格颱風目前正往西北方移動，過去兩天強度發展不如預期，仍維持輕度颱風，今日它已經觸碰到菲律賓的陸地，結構稍微被破壞，今天深夜會進入南海，屆時由於海溫高、風切小，奈格颱風會重新整合、稍微變強，不過北轉後大氣環境又變差，強度將逐漸減弱，換言之，其強度應該不會增強為中颱。
至於路徑上，為何北轉後又往西遠離台灣，陳伊秀解釋，奈格進入南海後，因北方槽線南下使得高壓減弱，導致導引氣流改變而北轉，不過北轉後，太平洋高壓雖然減弱東移，但仍較北方槽線強勢，於是奈格只能一直沿著太平洋高壓的側邊往西行徑，並非颱風真的「看到台灣就怕」。
明日天氣部分，氣溫和今日相似，高溫上桃園以北攝氏23~25度，竹苗、台東地區攝氏26~28度，中南部攝氏30~31度，低溫上各地皆為攝氏21~23度，中南部需留意早晚溫差大；此外，受東北季風影響，氣象局持續發布講雨特報，大豪雨警戒區：宜蘭縣山區，大雨警戒區：臺北市山區、新北市、宜蘭縣、花蓮縣。