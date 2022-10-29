韓國瑜南投合體許淑華　自稱「人來瘋」帶動唱原鄉嗨翻

▲韓國瑜玩起千人帶動唱，台上台下高唱「我們都是一家人」，全場嗨翻。（圖／許淑華競總提供，2022.10.29）
▲韓國瑜玩起千人帶動唱，台上台下高唱「我們都是一家人」，全場嗨翻。（圖／許淑華競總提供，2022.10.29）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-29 18:11:34

前高雄市長韓國瑜今下午到南投縣，為國民黨縣長候選人許淑華站台，大批韓粉緊緊追隨。韓國瑜自稱人來瘋，一上台就玩千人帶動唱，助講時對許淑華遭人造謠攻擊感到不捨，呼籲「政治不要這麼箭拔弩張」。縣長林明溱稱他「韓總統」，並指「若不是民進黨做票，韓國瑜早就當總統啦」，台下支持者聽得嗨翻、大喊「我愛你」。

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▲林明溱助講時，頻頻被群眾躁動聲打斷，許淑華轉頭瞥見韓國瑜已抵達會場。（圖／許淑華競總提供，2022.10.29）
▲林明溱助講時，頻頻被群眾躁動聲打斷，許淑華轉頭瞥見韓國瑜已抵達會場。（圖／許淑華競總提供，2022.10.29）
韓國瑜今（29）日中午起馬不停蹄，從埔里鎮的副議長潘一全競選總部開始，一路到縣議員黃世芳、黃敏聰服務處，再衝到仁愛鄉的霧社，參加南投縣長候選人許淑華與鄉長候選人江子信聯合競總成立大會。

2年多前的總統選舉，韓國瑜在仁愛鄉拿下8成2選票，他到場時縣長林明溱正在致詞，但台下已壓不住興奮躁動，眾多韓粉搶著跟他合照、索取簽名。

▲韓國瑜一上台，便給昔日親密戰友一個大擁抱。（圖／許淑華競總提供，2022.10.29）
▲韓國瑜一上台，便給昔日親密戰友一個大擁抱。（圖／許淑華競總提供，2022.10.29）
林明溱介紹時稱他「韓總統」，群眾激動大喊聲數度打斷林明溱，他自嘲「大家不要迫不及待，一直要聽我們的韓總統講話，先讓我說一下」，並說：「要不是民進黨做票，韓國瑜當總統啦！」接著指從網路上了解，民進黨只有400萬票，聽到旁人提醒，他連忙改口：「不只喔？沒有根據？沒有關係！2024年再把他們淘汰」。

台下狂喊「我愛你」！韓國瑜開心的說：「我看到人多，我也有一點人來瘋啊！和原住民很像，每天都笑瞇瞇的，看到朋友來快樂得不得了。」接著帶領現場上千群眾唱起原住民歌曲「我們都是一家人」，歡樂氣氛嗨到極點。

▲韓國瑜送許淑華青蒜，祝福她當選。（圖／許淑華競總提供，2022.10.29）
▲韓國瑜送許淑華青蒜，祝福她當選。（圖／許淑華競總提供，2022.10.29）
接著韓國瑜問大家：「政治要不要這麼的箭拔弩張？」他說自己和許淑華相識多年，她之前擔任過他的發言人，自己很不捨許參選縣長就要被造謠、被講得很不堪。並指許淑華連續3屆立委堅持在交通委員會，就是知道南投要發財，路一定要通，否則人進不來，一點辦法都沒有。

韓國瑜說，藍營在民主遊戲的競爭裡，推出最優秀的候選人，希望大家歡天喜地、快快樂樂的投給他們，讓台灣的政治避開一切不愉快的要素，充滿良善、光明歡笑。

▲韓國瑜在南投馬不停蹄為國民黨候選人站台。（圖／許淑華競總提供，2022.10.29）
▲韓國瑜在南投馬不停蹄為國民黨候選人站台。（圖／許淑華競總提供，2022.10.29）
韓國瑜致詞完，兩度向台下群眾拱手想先離開，硬是被許淑華留下來，她先是對群眾說：「憑韓市長和我的交情，我有資格把他留在台上聽我講話」，接著又對韓說「你還是要聽我講完，要是你離開大家也離開，那不是很尷尬！」韓國瑜笑著留步，總共站台長達52分鐘，最後才以趕場為由，讓警方幫他突破重圍離開會場。

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