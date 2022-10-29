百大伴手禮特色市集今登場 12家業者愛心捐贈助弱勢

臺中市工商發展投資策進會今(29)日舉辦「第十四屆臺中市十大伴手禮」百大店家特色市集，以擺攤展售方式推廣入圍前百名的優質好禮，適逢假日吸引很多民眾參觀選購。工策會同步舉辦捐贈儀式，邀請參與中秋公益活動及十大伴手禮公益聯名禮盒的愛心業者出席，一同將禮盒販售盈餘捐贈9家社福機構，場面熱鬧溫馨。

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工策會總幹事黃于珊表示，感謝華剛茶業、大安區農會、歐客佬精品咖啡、法布甜、鴻鼎菓子、小林煎餅及光山行參與「2022臺中市十大伴手禮公益聯名禮盒」，7家業者在中秋檔期共熱銷逾1300盒聯名禮盒，銷售盈餘分別捐贈愛之光教育基金會、失智者照顧協會、慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會、弘毓社會福利基金會及愛無礙協會。

▲百大伴手禮特色市集今登場，工策會同步攜手12家業者愛心捐贈助弱勢。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.29)

此外，不二糕餅、向陽房、陳允寶泉、臻品植萃及旅禾泡芙之家，則主動將中秋檔期禮盒販售盈餘提撥捐贈給台中育嬰院、台灣社會工作實務發展協會、中華育幼機構兒童關懷協會及伊甸基金會等社福機構。黃于珊感謝愛心業者踴躍響應公益善舉，市府將持續帶領大家拚經濟，跨足外縣市以及海外發揚臺中伴手禮，打造共榮共好共善的循環。

經濟發展局長張峯源表示，臺中購物節開辦以來，與商圈店家、百貨業者、旅宿業者及行動支付業者合作，增加民眾消費意願。今年購物節正式開跑以來，下載APP達150萬，登錄金額也達30億，今年目標上300億元，呼籲還沒成為購物節特約商家的業者，趕緊加入特約行列！