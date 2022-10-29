再站台徐定禎　蔡英文坦言民調近、盼苗栗人集中選票改變

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蔡英文表示，這幾年來，政府推動台灣要有「六大戰略核心產業」，苗栗在這幾年，發展半導體產業越來越重要。苗栗現在在台灣經濟發展上，已經變成很重要的地方，「護國神山」已經變成「護國群山」，而苗栗就是最關鍵的靠山，所以苗栗一定要進步，讓台灣產業發展更加有力。
蔡英文說，這幾年來，中央用了很多資源支持苗栗的發展，未來苗栗還有很多的機會，需要建設、大發展，這需要中央地方一起拚。苗栗要大進步，要選一個好縣長，這個不二人選，一定是徐定禎。
徐定禎規劃苗栗五大願景，最關鍵的就是「科技新苗栗」。徐定禎要擴大「竹南科學園區」，推動「後龍科學園區」，要讓科技產業更加發展，讓苗栗的年輕人，可以回故鄉工作，讓高科技人才來苗栗，企業來苗栗投資，帶動地方經濟跟產業的發展。
徐定禎不只是要發展產業，他還要替苗栗鄉親做三項事情。這三項很重要，第一，「營養午餐，免費」；第二、「長輩補助裝假牙，免費」，還有，「重陽敬老金，2000元」。
另外，蔡英文也提到，過去苗栗的發展，「比較注重山線，不注重海線」，海線一直有「邊緣化」的問題。徐定禎也了解海線人的煩惱。所以，他的五大願景中的「觀光新苗栗」，最關鍵的地方就是海線通宵，這裡有非常很多的觀光資源。要讓這裡的建設好好地做，把觀光景點好好整理，發揮觀光的效益，這項事情就要靠徐定禎，未來有觀光客，地方就會有發展。
蔡英文表示，苗栗已經72年沒有政黨輪替了，苗栗若想要改變，不是一件簡單的事情，然而這不是台灣開放民主社會該有的現象，所以今年一定要改變苗栗，換人來執政，改變苗栗的政治文化，讓每一個人都不會受到壓迫、感到害怕。
蔡英文表示，今年的苗栗縣長選舉是民進黨最有機會的一次。現在民調很接近，苗栗如果要贏，就是要靠大家的團結跟決心。拜託各位鄉親，集中選票、團結支持徐定禎做縣長，讓苗栗不要還有財政黑洞，不要還有黑金政治，不要還有派系政治。