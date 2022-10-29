金屬中心推動模具產學研大聯盟 跨界合作提升國際競爭力
金屬工業研究發展中心今(29)日舉辦「臺灣模具聯合服務中心」成立大會，並與高雄科技大學、臺灣海洋大學、中原大學、模具公會、鋼鐵公會、螺絲公會、車輛公會、無人機協會共同簽署「模具產學研大聯盟合作備忘錄」，希望加速臺灣模具產業提升高階製造能力，打入國際供應鏈體系，強化國際接單與競爭力。
經濟部次長林全能致詞時表示，模具是工業之母，模具產業更是支援製造業發展的關鍵性產業，尤其於扣件、電動車、航太、醫療器材等高雄在地產業中，扮演著相當關鍵的角色。經濟部積極推動模具產業高階製造，以因應全球產業朝數位轉型、淨零排碳等趨勢所需，協助模具產業提升製造層次、健全韌性供應鏈體質。
金屬中心代執行長林志隆表示，臺灣模具聯合服務中心揭牌成立後，將串聯由北到南的法人與學校，依據模具公會彙整產業需求所提出之「塑膠成型、沖壓、壓鑄、材料」四個重點領域，投入相關研發與輔導量能。
林志隆指出，透過明年(112年)經濟部工業局模具產業高階製造轉型計畫專案推動，藉由技術輔導、產學合作、技術工作坊等政府資源的挹注，支援台灣模具產業發展高階製造技術，期能透過產官學研的通力合作，廣泛服務更多國內模具業者，加速我國模具產業的升級轉型，提升國際競爭力。