李妍瑾為男友罵「前砲友」！雪碧發聲了：為何一直傷害我
藝人李妍瑾，日前宣布和AV導演圤智雨認愛，並以結婚為前提交往。怎料，李妍瑾似乎不滿圤智雨的前女友雪碧祝福，直接開罵不是前女友，而是前砲友在蹭流量，對此，雪碧也在個人臉書發聲了，「為什麼一直要傷害我逼我…」
還原整起事件，原來李妍瑾和圤智雨公開認愛後，雪碧就接受媒體訪問，分享和圤智雨過去交往的故事，也以「前女友」的身分獻上祝福。怎料，疑似激怒李妍瑾，直接在臉書轉發該則報導，狠嗆：「你不是前女友，是前砲友！…你自己給什麼鬼，明顯來流量，也不要佔用我男人的時間，這麼性感生病找別人，別找有家室的。」
對此，雪碧不僅在臉書粉專吐露心聲，「別為了不值得的人事物煩惱，及時行樂最重要！」今（29）日也在個人臉書發文寫下，「….我之後都沒講了，也沒做什麼，為什麼一直要傷害我逼我。」也讓不少友人感到不捨，紛紛上前關心。
事實上，在雪碧發文前，李妍瑾就先在臉書轉述圤智雨的說法，也能明顯看出圤智雨，同樣對於雪碧感到不滿，「圤智雨說：妳天天往外面跑，一禮拜喝8天，不整理家裡，送走了三隻狗！那你明明知道寫這種一定上新聞，我也不是要針對你？是你不要用奇怪的身分來祝福嗎？」（編輯：詹鎰睿）