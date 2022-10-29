李妍瑾為男友罵「前砲友」！雪碧發聲了：為何一直傷害我

▲面對李妍瑾砲轟「前砲友、蹭流量」，雪碧難過發聲了。（圖／翻攝自李妍瑾、雪碧臉書）
▲面對李妍瑾砲轟「前砲友、蹭流量」，雪碧難過發聲了。（圖／翻攝自李妍瑾、雪碧臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-29 18:47:272022-10-29 18:57:10

藝人李妍瑾，日前宣布和AV導演圤智雨認愛，並以結婚為前提交往。怎料，李妍瑾似乎不滿圤智雨的前女友雪碧祝福，直接開罵不是前女友，而是前砲友在蹭流量，對此，雪碧也在個人臉書發聲了，「為什麼一直要傷害我逼我…」

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還原整起事件，原來李妍瑾和圤智雨公開認愛後，雪碧就接受媒體訪問，分享和圤智雨過去交往的故事，也以「前女友」的身分獻上祝福。怎料，疑似激怒李妍瑾，直接在臉書轉發該則報導，狠嗆：「你不是前女友，是前砲友！…你自己給什麼鬼，明顯來流量，也不要佔用我男人的時間，這麼性感生病找別人，別找有家室的。」

▲李妍瑾似乎不滿雪碧言論，砲轟對方是來蹭流量的前砲友。（圖／翻攝自李妍瑾臉書）
▲李妍瑾似乎不滿雪碧言論，砲轟對方是來蹭流量的前砲友。（圖／翻攝自李妍瑾臉書）
對此，雪碧不僅在臉書粉專吐露心聲，「別為了不值得的人事物煩惱，及時行樂最重要！」今（29）日也在個人臉書發文寫下，「….我之後都沒講了，也沒做什麼，為什麼一直要傷害我逼我。」也讓不少友人感到不捨，紛紛上前關心。

▲雪碧在個人臉書親吐心聲，情緒看來有些低落。（圖／翻攝自方祺媛臉書）
▲雪碧在個人臉書親吐心聲，情緒看來有些低落。（圖／翻攝自方祺媛臉書）
事實上，在雪碧發文前，李妍瑾就先在臉書轉述圤智雨的說法，也能明顯看出圤智雨，同樣對於雪碧感到不滿，「圤智雨說：妳天天往外面跑，一禮拜喝8天，不整理家裡，送走了三隻狗！那你明明知道寫這種一定上新聞，我也不是要針對你？是你不要用奇怪的身分來祝福嗎？」（編輯：詹鎰睿）


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