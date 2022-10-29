化身披風超人和親子同樂 黃彥毓承諾打造歡樂幸福城市
高雄市前鎮、小港區市議員登記第10號候選人黃彥毓與蘋果劇團，和財團法人高雄市透南風教育基金會共同推出「愛道歉的小狐狸」劇目，結合小丑氣球秀、互動大球、美食餐車及趣味闖關活動等親子園遊會，吸引上百親子，利用周末假期到場互動、同樂及享用小點心，與孩子共同找回口罩底下，久違的笑容，創造屬於家庭的美好回憶。
隨著疫情的逐漸解封，黃彥毓也期盼在日後能有更多機會爭取藝文、親子活動，讓每個家庭週末都有好去處，期盼讓每個父母暫時遠離工作和繁瑣的家事，與孩子共同找回口罩底下，久違的笑容，創造屬於家庭的美好回憶。
黃彥毓表示，親子活動的主角是小朋友，也是國家未來的主人翁。正向、溫暖也是他參選以來的初衷，政治也可以充滿歡樂。黃彥毓希望透過親子同樂園遊會，邀請市民家長孩子同樂，達到寓教於樂效果，並培養親子深厚感情。也希望大家能一起給下一代更好的教育及生活環境，延續幸福，創造繁榮城市。
黃彥毓指出，市議員林宛蓉多次向他強調「教育是有教無類」，關心教育從零歲開始，師生權益應得到相對應關注，並享有更好的教育資源。未來進入議會後，也將延續林宛蓉對教育的重視，包含硬體資源爭取改善，加速拆除校園危樓興建校舍、老舊校舍耐震補強，爭取設備設斯更新經費，提升優質安全環境，保障每個孩子的成長環境，讓運動學習更安心。
主辦單位今天也準備小丑氣球秀，變化出五花八門的氣球造型，充滿歡樂和驚喜，逗樂現場民眾。並特別加碼準備精美小禮物舉辦有獎徵答，讓民眾透過腦力激盪、認識高雄，現場反應熱烈。