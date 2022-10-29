本土拚過半、誓師搶進議會　陳其邁：和基進站一起

台灣基進《本土要過半 基進鬥陣拼》聯合誓師大會今（29）晚在鳳山區議會北路登場，這是台灣基進在此次選舉中第一場大型聯合造勢，包括鄭弘儀、吳音寧與陳其邁都到場讚聲助講，高雄市長陳其邁指出，台灣基進是台灣民主進步重要的力量，在為台灣打拼的道路上，民進黨、陳其邁都和基進站在一起，大家一起為台灣民主打拚，高雄議會要過半、本土要過半。
鄭弘儀表示，台灣基進雖小，但力量很大，他從小是苦過來的人，就像台灣基進一樣，台灣需要改變，因為大家都有期望、讓台灣變得更好，本土選票從最一開始的5%到阿扁時期的50%，到上次蔡英文的57%，這就是改變；過去都說「我是堂堂正正的中國人」、到現在八成說自己是「台灣人」，這就是改變，這次選舉除了投票給台灣基進當市議員、一票也要投給陳其邁當市長，有這一票台灣人應該覺得驕傲，要跟中國說「我們不同意他這樣對我們」，要向全世界說，台灣是主權獨立的國家。
陳其邁則指出，2016年蔡英文總統當選以來，都可以看到基進的朋友和台灣人站一起，勇敢說出台灣人的心聲，台灣民主改革一代傳過一代，台灣基進的候選人都為了台灣在打拚，是台灣進步重要的力量，在為台灣民主打拼的道路上，民進黨、陳其邁都和基進站在一起。
陳其邁說，讓大家驚慌的是，中國對台灣社會的影響越來越大，包括假消息、內容農場都是從中國而來，對台灣發動認知作戰，看久了就會被洗腦，對台灣民主影響也很大，基進發揮了穩定關鍵的力量；而高雄這四年就像坐雲霄飛車，兩年前陳其邁有機會當選高雄市長，校正回歸、兩年拚四年，不只守住高雄，也守住台灣，高雄議會要過半、本土要過半。