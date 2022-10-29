台中榮總第三醫療大樓今開工 打造智慧醫療綠建築

臺中榮民總醫院今(29)日舉行40週年院慶暨第三醫療大樓開工大典，蔡英文總統特別錄製祝賀影片，由總統府李大維秘書長親自出席送上祝福，期待這棟全新的智慧醫療綠建築，帶給中部民眾更高醫療品質與健康。隨後與在場逾百位各界貴賓進行開工祈福及動土儀式。
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臺中榮總40週年院慶典禮中，由李大維頒獎表揚獲得「特殊貢獻獎」的9位資深員工，包括副院長傅雲慶、李政鴻，主任秘書姚鈺、醫學研究部主任江榮山、神經醫學中心主任沈烱祺、婦女醫學部主任陳明哲、感染管制中心主任陳伯彥、教學部主任黃金隆、口腔醫學部主任劉正芬等，感謝他們對臺中榮總的終生付出與卓越貢獻。
隨後，總統府李大維秘書長、立法院蔡其昌副院長、臺中市政府衛生局曾梓展局長與臺中榮總陳適安院長一起切下6層大蛋糕，齊聲祝福「中榮40—卓越堅持，共創價值」。接著各界貴賓移駕至臺中榮總「第三醫療大樓」預定地，在喜氣的舞獅及隆重的祝禱儀式後，臺中榮總陳適安院長等15位貴賓齊執金鏟，順利完成開工動土儀式。
衛生局表示，新建第三醫療大樓規模，總樓地板面積為98,190.66平方公尺，預估設置床數共804床，擴充重症治療照護能量，提升台中市醫療資源，造福台中市民，並提供醫療照護人員更健康且有效率的工作環境。另第三醫療大樓地下3至6層設置地下停車場，提供722個汽車停車位、706個機車停車位，讓病人就醫更加便利。
衛生局指出，台中榮民總醫院在精準醫療、遠距醫療、智慧醫療的發展上，成績斐然。尤其9月中旬美國新聞週刊(Newsweek)公布的2023年全球智慧醫院評比（Newsweek World's Best Smart Hospitals 2023），全球前三百名當中，台中榮民總醫院是台灣唯一入選的醫院，是台灣醫療創新突破的典範。