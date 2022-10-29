女壘／江慧娟連續開轟！嘉南鷹與新北凱撒戰線拉長

發稿時間：2022.10.29
2022企業女子壘球聯賽今(29日）（六）在台北市青年公園棒球場舉行季後挑戰賽，首場賽事福添福嘉南鷹以11:4大勝新北凱撒，在五戰三勝的系列賽率奪首勝，第二場賽事，新北凱撒以6:5氣走嘉南鷹，兩隊明日將再戰，確定戰線將拉長回台中。
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2022企業女子壘球聯賽季後挑戰賽第一場賽事由年度戰績排名第二的福添福嘉南鷹迎戰戰績第三名的新北凱撒，這場比賽嘉南鷹柯夏愛完投7局僅失2分，加上主砲李思詩轟出3分砲，終場以11:4大勝新北凱撒，在5戰3勝制的季後挑戰賽先聽牌。
首場福添福嘉南鷹打線大爆發，全場敲出13支安打攻下11分，其中第四棒李思詩4打數4安打，包含一支3分全壘打在內，全場包辦5分打點聯手幫助球隊拿下挑戰賽第一勝。
新北凱撒由翁子晴擔任先發，但她僅投2.2局就失4分退場，牛棚兩位投手也無法壓制對手打線，陣中打線受到柯夏愛壓制，只有「大砲」江慧娟擊出陽春砲以及7上趁對手換投不穩之際攻下3分，仍舊吞下首敗。
新北凱撒續命 江慧娟開轟帶動士氣
2022企業女子壘球聯賽季後挑戰賽第一場賽事由年度戰績排名第二的福添福嘉南鷹迎戰戰績第三名的新北凱撒，結果新北凱撒第二場比賽靠著江慧娟開轟，范芸瑄擊出致勝安打，最終以6:5氣走嘉南鷹。
福添福嘉南鷹此役力求聽牌，首局就由開路先鋒楊依婷安打開啟攻勢，單局4支安打加上柯佳慧3分全壘打攻下5分，但後續攻勢遭到封鎖。
新北凱撒推出翁子晴擔任先發，但沒解決任何一人次，狂失5分退場，由余翌瑄接手，余翌瑄投出代表作7局僅被擊出3支安打無失分，完美封鎖嘉南鷹打線，拿下重要一勝。
新北凱撒陣中主砲「大砲」江慧娟連續2場開轟，5局上2分砲將比數扳平，范芸瑄又補上適時安打逆轉比數。
新北凱撒也將戰線拉至台中，將在11月5日正式決定由誰獲得總冠軍賽的門票。