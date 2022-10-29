拚最後一席！搶救前鎮小港民進黨唯一女性黃雍琇

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黃雍琇「前鎮競選總部」現場除有立委李昆澤、賴瑞隆、趙天麟、王定宇，及名嘴張宇韶到場讚聲外，「政論一姐」、《新台灣加油》主持人許貴雅也親自獻出她人生首次站台，澎湖縣長候選人陳光復甚至特地搭機跨海相挺，大家齊心拉抬在當選邊緣，正跟國民黨拚最後一席的「民進黨鎮港唯一女性」，成為綠營過半的關鍵第四席。
許貴雅表示，人生第一「站」就獻給給黃雍琇，是同為女性的惺惺相惜，也是熱心公益的志趣相投，看到黃雍琇投入消防志工二十年，她非常感動。許貴雅說，她第一份工作就在高雄，所以跟高雄有很深的淵源。「綠色執政，品質保證」不是口號，是事實，所以送雍琇進議會，讓其邁市長好做事。
陳光復則指出，他這次特別跨海來助講，是因為他兩次立委，兩次議員，都受到前鎮小港鄉親很大的支持，黃雍琇20年的消防志工經驗，可以看出一個人的熱情、勇敢、善良，懇請鄉親父老全力來支持琇琇。
不分派系立委也都前來呼籲選民搶救民進黨關鍵第四席，立法委員趙天麟也親自為黃雍琇披上彩帶，趙天麟說黃雍琇絕對可以開展不同的政治格局。
活動最後，陳其邁也特別向在場民眾推薦陳光復縣長候選人，陳其邁表示這次陳光復要「光復澎湖」的機會特別大，「澎湖的事就是高雄的事」，未來高雄與澎湖在觀光、醫療等領域都要密切合作，並要在場的民眾向澎湖的鄉親催票，陳其邁要當選，陳光復也要當選，黃雍琇也要當選。
擔任演唱嘉賓的金鐘歌王楊烈也向民眾力薦黃雍琇，拜託大家市長支持四號陳其邁，議員支持四號黃雍琇，讓民進黨議員席次過半，讓陳其邁好做事。