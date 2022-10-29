走鐘獎／賀瓏狂開地圖砲！嗆孫生拍劈腿企劃 火爆場面曝
台灣YouTuber年度盛事「走鐘獎」第4屆，今（29）日在北流音樂中心盛大舉行，不僅是台灣創作者們的榮耀與肯定，卻也成為大家互相嘴砲，調侃的天堂，現場氣氛十分歡樂。對此，著名喜劇演員賀瓏，竟然大開地圖砲，把所有今年發生過的負面事件，通通拿出來玩，立刻搏得所有人掌聲，也讓網友直呼「這段真的太精彩。」
賀瓏一開場就說，「（走鐘獎）辦在北流耶！不愧是親柯文哲的台北市議員主辦的，謝謝柯家軍」，藉此嘲諷台北市議員呱吉（邱威傑），接著舉凡今年發生的「大胃王吵架事件」、「阿翰歧視越南人事件」、「勾惡面具事件」、「張家兄弟分裂事件」以及鬧最大的「網紅換臉事件」等等負面新聞，賀瓏都能一一拿出來幽默化解，逗樂大家。
更有趣是，賀瓏一講到反骨男孩，就直接Cue Joeman，「欸！Joeman ，什麼時候才要找孫生他女友Wendy來上啊，到底是在公園抓屁股渣男吸引人，還是在夜店亂抱人的婊子令人嚮往，歡迎收看今天的就是要劈腿，這企劃還不錯吧！Joeman！」結果孫生也相當配合，緩緩走到台上準備要揍賀瓏，致敬外國影星威爾史密斯，下秒竟強吻賀瓏長達3秒鐘。
最後賀瓏才傻眼說，「我的嘴唇是不是間接百人斬了？」孫生則回嗆，「你還差的遠，你只有斬一個而已，龍龍 ，簡稱：斬龍。」長達7分鐘的表演，立刻響起眾人的掌聲與歡呼，就連聊天室的網友們都笑到不行，紛紛給予賀瓏肯定。 （編輯：詹鎰睿）