顧最年輕一席　鄭弘儀專程南下力挺大岡山區林志誠

知名節目主持人鄭弘儀，今（ 29 ）日南下力挺民進黨大岡山最年輕議員參選新

人林志誠，除陪同林志誠挺進橋頭市場，及大岡山各主要幹道進行徒步、車隊

大掃街外。鄭弘儀也向大家鄭重推薦林志誠，並強調林志誠才是大岡山最危險

新人，也是綠營能否在此拿下第三席「全壘打」關鍵，更是民進黨在議會過半

的最後一哩路。

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▲知名節目主持人鄭弘儀陪同林志誠挺進橋頭市場，及大岡山各主要幹道進行車隊大掃街。(圖／翻攝畫面)

鄭弘儀表示 ， 無家世財團背景的林志誠，才是大岡山「真危險，最需要搶救」的候選人，呼籲最後關頭選民真要多給林志誠「一家再一票」才會過關。鄭弘儀也重申，林志誠民調位處邊緣「不求高票，當選就差你這票」，呼籲大岡山選民要堅定力保最需被搶救的 3 號林志誠。

▲鄭弘儀向大家鄭重推薦林志誠，並強調林志誠才是大岡山最危險新人，也是綠營能否在此拿下第三席「全壘打」關鍵，更是民進黨在議會過半的最後一哩路。。(圖／翻攝畫面)

鄭弘儀指出，林志誠的「好用」，不只風評普遍令選民稱許，更已通過曾任民進黨中常委、毒防局長林瑩蓉，以及立委趙天麟、市長陳其邁等綠營從政者「完美檢驗」，也曾擔任民進黨高雄市黨部執行長，連在地立委邱志偉、前議員陳政聞分屬不同派系卻都對林志誠大表推薦，可說是真正經得起考驗。