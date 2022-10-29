顧最年輕一席　鄭弘儀專程南下力挺大岡山區林志誠

▲知名節目主持人鄭弘儀，今（29）日南下力挺民進黨大岡山最年輕議員參選新人林志誠。(圖／翻攝畫面)
▲知名節目主持人鄭弘儀，今（29）日南下力挺民進黨大岡山最年輕議員參選新人林志誠。(圖／翻攝畫面)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-29 23:10:00

知名節目主持人鄭弘儀，今（29）日南下力挺民進黨大岡山最年輕議員參選新人林志誠，除陪同林志誠挺進橋頭市場，及大岡山各主要幹道進行徒步、車隊大掃街外。鄭弘儀也向大家鄭重推薦林志誠，並強調林志誠才是大岡山最危險新人，也是綠營能否在此拿下第三席「全壘打」關鍵，更是民進黨在議會過半的最後一哩路。

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▲知名節目主持人鄭弘儀陪同林志誠挺進橋頭市場，及大岡山各主要幹道進行車隊大掃街。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲知名節目主持人鄭弘儀陪同林志誠挺進橋頭市場，及大岡山各主要幹道進行車隊大掃街。(圖／翻攝畫面)
鄭弘儀表示無家世財團背景的林志誠，才是大岡山「真危險，最需要搶救」的候選人，呼籲最後關頭選民真要多給林志誠「一家再一票」才會過關。鄭弘儀也重申，林志誠民調位處邊緣「不求高票，當選就差你這票」，呼籲大岡山選民要堅定力保最需被搶救的3號林志誠。

▲鄭弘儀向大家鄭重推薦林志誠，並強調林志誠才是大岡山最危險新人，也是綠營能否在此拿下第三席「全壘打」關鍵，更是民進黨在議會過半的最後一哩路。。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲鄭弘儀向大家鄭重推薦林志誠，並強調林志誠才是大岡山最危險新人，也是綠營能否在此拿下第三席「全壘打」關鍵，更是民進黨在議會過半的最後一哩路。。(圖／翻攝畫面)
鄭弘儀指出，林志誠的「好用」，不只風評普遍令選民稱許，更已通過曾任民進黨中常委、毒防局長林瑩蓉，以及立委趙天麟、市長陳其邁等綠營從政者「完美檢驗」，也曾擔任民進黨高雄市黨部執行長，連在地立委邱志偉、前議員陳政聞分屬不同派系卻都對林志誠大表推薦，可說是真正經得起考驗。

鄭弘儀也認為林志誠平時待人隨和、處世溫和，但面對不公之事也不會軟，未來可望過半的議會民進黨團，就是要有這種具備團隊精神，又敢挺身捍衛高雄價值的人，才不會辜負選民期待，因此林志誠的當選與否，已不只是席次多寡的「數學題」，更是高雄價值能否延續、能否挺住陳其邁做好高雄市政的「是非題」。

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