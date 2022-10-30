南韓首爾梨泰院推擠事故！韓媒最新消息：已120死、100傷

▲南韓首爾梨泰院舉辦的萬聖節派對，今（29日）晚間發生人潮推擠意外，根據《韓聯社》報導，目前至少已造成120死、100傷。（圖／美聯社）
▲南韓首爾梨泰院舉辦的萬聖節派對，今（29日）晚間發生人潮推擠意外，根據《韓聯社》報導，目前至少已造成120死、100傷。（圖／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2022-10-30 02:23:192022-10-30 02:28:37

29日晚間，南韓首爾梨泰院爆發人潮推擠，導致多人呼吸困難、心臟驟停，消防人員獲報，隨即派遣大批人力救援，而現場死傷人數仍不斷攀升，根據《韓聯社》於30日凌晨最新統計指出，目前死傷已增加至120死、100傷，其中至少超過40人當場死亡、10多人到院不治，而數字還在持續不斷更新。對此，南韓總統尹錫悅29日深夜已下達緊急命令，要求內政安全部長李相民所屬的相關部門，用盡一切資源展開救援，同時啟動緊急醫療系統，確保私立醫院床位數量。

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▲南韓首爾梨泰院舉辦的萬聖節派對，今天（29日）晚間發生一起恐怖意外，根據《韓聯社》報導，至少造成50人心臟驟停、81件通報呼吸困難。（圖／美聯社）
▲南韓首爾梨泰院舉辦的萬聖節派對，今天（29日）晚間發生人潮推擠意外，根據《韓聯社》報導，目前至少已造成120死、100傷。（圖／美聯社）
據了解，首爾梨泰院今晚舉辦萬聖節活動，這也是新冠疫情之後、南韓國內解封的第一場萬聖節派對，估計約高達10萬多人到場狂歡，不料卻在當地時間29日晚上10點過後，傳出民眾大規模推擠、踩踏嚴重事件，消防部門獲報後，立即派遣大批人力趕往救援，並於現場搶救受傷民眾，有民眾因呼吸困難、甚至心臟驟停，警消當街實施CPR急救，並將傷者緊急送醫，但現場情況一度擁擠混亂，部分警力還必須幫忙維持秩序、疏散人潮。

▲南韓萬聖節意外！首爾黎泰院傳嚴重傷亡。（圖／美聯社）
▲南韓首爾梨泰院舉辦的萬聖節派對，今天（29日）晚間發生人潮推擠意外，根據《韓聯社》報導，目前至少已造成120死、100傷。（圖／美聯社）
目前造成事故的原因尚未得知，有傳言係因名人現身某酒吧，導致民眾失控推擠，不過此消息尚未證實。據了解，「梨泰院」是南韓首爾著名的夜店區，29日晚間舉辦萬聖節活動，吸引大批年輕人前往狂歡，不料卻發生如此重大事故，導致超過百人死傷，震驚國際。

南韓總統尹錫悅除已下達緊急命令之外，也親自主持「梨泰院事故」緊急會議，要求相關部門必須全力搶救受傷民眾，而目前正在歐洲進行訪問的首爾市長吳世勳，獲報後也立刻取消行程、搭機返國。（編輯：林盈君） 


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