同居很不「性」？每4人有1人不滿　專家教3技巧助燃

▲根據TENGA調查日本同居伴侶狀態，發現平均每4人就有1人有性生活溝通上的問題。（圖／ingimage）
▲根據TENGA調查日本同居伴侶狀態，發現平均每4人就有1人有性生活溝通上的問題。（圖／ingimage）

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-31 00:05:00

同住是讓愛情升溫，還是讓激情降溫的開始？根據TENGA調查日本同居伴侶狀態，發現平均每4人就有1人有性生活溝通上的問題(24.3%)，更高達4成以上的人至今尚未解決改善狀況(41.5%)，因此特別邀請日本溝通專家傳授正確的溝通的訣竅。

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根據TENGA調查日本同居情侶發現，9成的受訪者與伴侶關係非常良好，但針對部分議題仍無法溝通或是避而不談，其中排名前三的為：生產＆育兒、性生活及交友。當詢問到伴侶間溝通是否有不滿或是有希望伴侶改變，卻無法獲得良好解決或改善的煩惱時，「性生活」名列第一，平均每4人就有1人有對於性生活的不滿或希望有說不出口的問題(24.3%)，更高達4成以上的人至今尚未解決改善狀況(41.5%)。

而性事合不合，會影響到兩人的感情，學會適當的溝通，有助於解決難題，並提升感情。TENGA特別請教日本溝通專家－YUKA ATSUTA分享4種溝通類型以及 3個小技巧，讓同居更「性」福。

溝通的4種類型

  • 會話：簡單的會話
  • 對話：不是為了得到結論，而是談論彼此價值，理解彼此
  • 議論：當有什麼問題的時候，摸索出一個結論
  • 討論：讓「應該～」的想法，與別的想法對戰的溝通
溝通3技巧

  • 減少說「你怎麼樣」，而是用「我希望」開頭
  • 不要生氣的問出「怎麼會這樣？」
  • 不要說出「一般來講…」，而是聚焦彼此期望，互相協調。
▲根據調查顯示，同居伴侶難溝通議題前三名為：生產&育兒、性生活、交友。(圖／由TENGA提供)
▲根據調查顯示，同居伴侶難溝通議題前三名為：生產&育兒、性生活、交友。(圖／由TENGA提供)
▲TENGA發現，同居伴侶針對另一半不滿，「性生活」名列第一，平均每4人就有1人，有說不出口的問題。(圖／TENGA提供)
▲TENGA發現，同居伴侶針對另一半不滿，「性生活」名列第一，平均每4人就有1人，有說不出口的問題。(圖／TENGA提供)

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