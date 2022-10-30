疫後首次萬聖趴！梨泰院推擠釀149死　傷亡多為年輕女性

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位於首爾龍山區的梨泰院自2017年美軍撤離後，當地成為異國餐廳、特色酒吧、夜店等娛樂場所進駐地，吸引諸多觀光客、外國人和年輕民眾前往。根據現場消防官員表示，梨泰院當晚湧入十萬人到場狂歡，踩踏事件發生在梨泰院路某間酒店旁的一條小巷，有45人當場死亡，另外101人被轉移到各醫院後確認死亡。
路透社引述官員說法報導，這起踩踏事件的多數受害者是20多歲的年輕女性，包含首爾國立大學醫院、漢陽大學醫院、順天鄉大學醫院等醫療機構擠滿了首波緊急傷患；現場有傳言與未經證實的媒體指出，事故的原因可能是有名人到場聚集人群、或是周邊店家流通含有毒品的糖果，但警方表示目前沒有收到與這起事故有關的毒品報告，上述猜測也並未得到證實，不過根據社群媒體畫面，有不少年輕與會者似乎不曉得已經爆發嚴重死亡意外，仍在鄰近地區狂歡縱舞，一度影響警消救援引起韓網輿論抨擊。
隨著疫情緩解，韓國在今年四月取消了酒吧、餐廳和限制10人聚會的限制，並於今年5月取消了戶外口罩的強制令。
事發之後，韓國總統尹錫悅發布聲明要求衛生部迅速部署救災醫療部隊，同時要求首爾市警察廳成立調查總部，針對梨泰院及周邊地區的企業是否落實安全措施等事故具體情況進行調查，也向國家警察廳和全國地方政府呼籲，盼能確保各地萬聖節活動有秩序地進行。
自凌晨3點50分起，首爾市政府在龍山區梨泰院加開兩輛臨時巴士和兩輛臨時列車，地鐵也各加開一班，自凌晨5點開始則比平時提前約40分鐘開始載客，目前在歐洲出差的首爾市長吳世勳也停止了在荷蘭的行程，準備回到了韓國坐鎮；根據紐約時報報導，這起發生在梨泰院的踩踏意外，是韓國自2014年世越號渡輪沉沒、造成300餘人死亡以來，傷亡最慘重的災難事件。