林依晨40歲曬素顏照！凍齡像少女 老公虧：小孩生小小孩
娛樂圈內的「零負評女神」林依晨，昨（29）日歡度40歲生日，去年升格當媽媽、生命邁向新階段的她，在IG和粉絲分享生日感想，也罕見曬出素顏照，透露人在居家隔離中，所以懶得化妝，不過一副稚嫩臉龐和無暇肌膚，被眾人稱讚根本是20歲少女，她害羞地說：「哈哈哈好少發自拍啊，好難為情啊哈哈哈。」
去年產後復出，林依晨接拍多部電影、電視劇，也是廠商喜愛的廣告寵兒，不過她自認40歲這條界線並不明顯，依舊努力工作、認真照顧家庭、珍惜親人好友們，「然後用力對自己好，看是保養好自己、保持運動習慣，隔三差五地任性一下……之類的」。
颱風來臨前夕，外頭下著大雨，林依晨在IG透露自己是確診者的親密接觸者，因此人在居家隔離中，無法和親友們大肆慶生，貼心和影迷分享素顏自拍照，自嘲「有點尷尬，有點好笑，不過這就是人生嘛！」不過她的凍齡美貌完全不受影響，一頭俏麗短髮雖較凌亂，但少了濃妝豔抹，多了份少女青澀感，完全不像40歲。
她一連曬出3張照片，粉絲不敢置信直呼：「完全不像40歲還當媽」，林依晨害羞表示：「我老公說我是小孩生小小孩啊。」好友竇智孔留言「你沒有40啦...別在那邊裝」，她幽默回覆「裝久了就像了啊」，也坦言儘管外貌稚嫩，還是希望能看起來成熟點，演戲更有延展性，「要稍微像40歲，我才能演到更豐富複雜的角色啊」！