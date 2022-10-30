林依晨40歲曬素顏照！凍齡像少女　老公虧：小孩生小小孩

▲林依晨歡度40歲素顏照，害羞說有點難為情。（圖／翻攝自林依晨IG）
▲林依晨歡度40歲素顏照，害羞說有點難為情。（圖／翻攝自林依晨IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-10-30 06:44:22

娛樂圈內的「零負評女神」林依晨，昨（29）日歡度40歲生日，去年升格當媽媽、生命邁向新階段的她，在IG和粉絲分享生日感想，也罕見曬出素顏照，透露人在居家隔離中，所以懶得化妝，不過一副稚嫩臉龐和無暇肌膚，被眾人稱讚根本是20歲少女，她害羞地說：「哈哈哈好少發自拍啊，好難為情啊哈哈哈。

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▲林依晨頒發最佳導演獎。（圖／台北電影節）
▲林依晨去年產下一女，但外貌仍像少女。（圖／台北電影節）
▲林依晨產後復出，宣布今年接下3部戲。（圖／記者葉政勳攝） 
▲林依晨產後復出，宣布今年接下3部戲。（圖／記者葉政勳攝） 
去年產後復出，林依晨接拍多部電影、電視劇，也是廠商喜愛的廣告寵兒，不過她自認40歲這條界線並不明顯，依舊努力工作、認真照顧家庭、珍惜親人好友們，「然後用力對自己好，看是保養好自己、保持運動習慣，隔三差五地任性一下……之類的」。

颱風來臨前夕，外頭下著大雨，林依晨在IG透露自己是確診者的親密接觸者，因此人在居家隔離中，無法和親友們大肆慶生，貼心和影迷分享素顏自拍照，自嘲「有點尷尬，有點好笑，不過這就是人生嘛！」不過她的凍齡美貌完全不受影響，一頭俏麗短髮雖較凌亂，但少了濃妝豔抹，多了份少女青澀感，完全不像40歲。

▲林依晨素顏亮相，皮膚依舊很透亮。（圖／翻攝林依晨IG）
▲林依晨素顏亮相，皮膚依舊很透亮。（圖／翻攝林依晨IG）
▲林依晨透露人在居家隔離中。（圖／翻攝林依晨IG）
▲林依晨透露人在居家隔離中。（圖／翻攝林依晨IG）
▲林依晨笑說，40歲前後的界線並不明顯。（圖／翻攝林依晨IG）
▲林依晨笑說，40歲前後的界線並不明顯。（圖／翻攝林依晨IG）
她一連曬出3張照片，粉絲不敢置信直呼：「完全不像40歲還當媽」，林依晨害羞表示：「我老公說我是小孩生小小孩啊。」好友竇智孔留言「你沒有40啦...別在那邊裝」，她幽默回覆「裝久了就像了啊」，也坦言儘管外貌稚嫩，還是希望能看起來成熟點，演戲更有延展性，「要稍微像40歲，我才能演到更豐富複雜的角色啊」！


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