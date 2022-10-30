黃子佼親送！Lulu收寶石藍柏金包嗨翻 「我要抱它睡覺」
出道10年的Lulu（黃路梓茵）打破多年槓龜魔咒，和師父黃子佼以《婚禮歌手》獲得金鐘獎最佳主持人殊榮，一路提拔他的黃子佼在頒獎典禮前豪氣放話，若得獎就要送她精品柏金包，果然說到做到，他昨（30）日曬出兩人面交照片，徒弟Lulu開心拿到寶石藍名牌包，看著禮物抱著頭不敢置信，還戴著同色系口罩入鏡，欣喜之情溢於言表，笑說「夢想成真」，晚上要抱著柏金包睡覺！
黃子佼為鼓勵徒弟十年有成，21日得獎後就努力找尋數量稀少的柏金包，因不是品牌VIP身分，只好靠旁人分析、協助搜尋管道，最後在好友伸出援手割愛，拿到這個價值不菲的二手包，他還先將照片給徒弟過目詢問意見，Lulu貼心表示，二手包也沒關係，畢竟精品包珍貴又限量，師徒迅速達成共識，完成一場溫馨指數破表的面交，黃子佼笑說：「謝謝Lulu體貼幫我省下一些玉米的家產，下次，我也不亂許諾了啦，誰要我這麼神準鐵口直斷！」
Lulu也在臉書感謝師父大方送禮，開心能「雙金入袋」，不只開心拿金鐘獎，還獲得人生中第一個愛馬仕柏金包，並形容黃子佼非常瘋狂，在紅毯主持人提問下允諾送包，讓她當場嚇到下巴差點嚴重脫落，內心感動萬分，得獎後還以為是開玩笑，沒想到黃子佼慶功宴就跟她討論款式、顏色，Lulu透露有好多朋友私訊預約賞包，「今天晚上我打算抱著它睡覺，之後主持《婚禮歌手》也要背著，是這個節目為我帶來的好運，謝謝謝謝無止境的大感謝」。