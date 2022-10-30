黃明志《玻璃心》連霸走鐘獎 暗酸小粉紅：被禁的不是我
大馬歌手黃明志去年以高雄觀光主題曲《出去走走》獲得走鐘獎的最佳MV獎，直言不諱表示「就是要蹭韓國瑜的流量」，今年再度以《玻璃心》連霸該獎項，他上台致詞時得意表示這首歌在亞洲各地獲得排行榜冠軍，卻在中國被禁播，言論也被網友抵制，不忘暗酸小粉紅沒有自由，喊話要「中國人民加油！」
黃明志昔日在台灣讀書，2006年就創立自己的YouTube頻道，比蔡阿嘎還早一年，自稱是骨灰級的YouTuber，曾7次入圍金曲獎卻鎩羽而歸，反倒是在走鐘獎拿了兩個獎，他在台上幽默表示：「林北16年了，謝謝走鐘獎關懷老人家啦！我要感謝玻璃心MV的拍攝團隊，陪我拍完那麼浪漫、粉紅泡泡的一首MV，也要感謝陳芳語陪我唱這種歌，還有那隻熊貓啦！」
不過，這首歌因為粉紅色調及歌詞皆帶有濃厚暗示意味，引起不小爭議，他表示，《玻璃心》在亞洲7個國家都很受歡迎，登上各大數位平台榜首，卻在某個國家被禁了，而且禁的不止是這首歌而已，而是他整個人遭封殺，甚至有記者為他擔憂：「怎麼辦啊，你被禁了，這麼多年的努力全部被禁了。」
黃明志沒有因此噤聲，維持一貫的敢言風格，他霸氣地說，「其實真正被禁的不是我，也不是《玻璃心》，真正被禁的是那些不能夠自由自在的上網、自由的聽歌、看戲、看新聞、自由的發表自己的意見，甚至自由的出門、自由的存錢進銀行的人們」，暗酸小粉紅們沒有自由，直言要中國人民加油，被網友封為「最敢講的感言」、「得獎真的實至名歸」。