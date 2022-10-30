裴洛西夫遇襲！兇嫌遭起底「極右立場」、與陰謀論者相關
美國眾議院議長南希．裴洛西的丈夫保羅（Paul Pelosi）在28日凌晨於舊金山的住宅中遇襲，兇嫌為42歲男子德裴普（David Depape），儘管被捕後他拒絕答覆任何問題，但距離美國期中選舉倒數不遠，德裴普的暴力行為不僅引發恐慌，其犯案動機與極右派背景更被外界聯想與去年初引爆國會山莊暴動的極右派陰謀論有關，總統拜登也再度強調美國不容政治暴力。
根據美媒報導，德裴普曾在敲破裴洛西住宅後門玻璃進入屋內並大吼「南希在哪？南希在哪？」，同時威脅獨自在家的保羅市圖將他綑綁起來，當警方趕抵現場時兩人正在爭奪一把榔頭，兇嫌更當著警方的面猛烈攻擊保囉，導致顱骨、右臂和雙手等處受傷，所幸警察立刻制伏兇嫌並將受傷的兩人送醫治療。
報導指出德裴普曾多次在網路上發表陰謀論、力挺極右翼文章，包含支持前總統川普、新冠肺炎的陰謀論、聲稱美國被「販童集團掌控」，還稱任何反對川普在2020年大選中獲勝的人應被拖到街上槍斃，以及其他與去年初國會山莊暴動的「匿名者Q」（QAnon）組織等相關言論，過去也曾涉嫌、用致命武器襲擊他人、暴力行為、入室竊盜等等罪名；目前警方已依殺人未遂、毆打、竊盜與其他多項重罪等將其拘留，警方並未公布犯案動機但稱攻擊事件並非隨機之舉，「而是蓄意行為」。
事發時人在華府的裴洛西身邊有隨扈提供安保，但其丈夫保羅的身分並無相關權限。美國總統拜登當天已向裴洛西致電慰問，並於競選大會時嚴厲譴責政治暴力，民主、共和黨國會參眾兩院的領袖也同聲譴責暴力。
距離美國期中選舉不到兩周，在去年1月6日國會大廈暴動事件中，闖入國會者也喊著類似「南西在哪裡？」的口號，民主、共和兩黨人士紛紛警告選舉前可能會出現政治暴力。