梨泰院149死！網曝「人擠人」恐怖經歷：感覺跌倒就會死
首爾梨泰院29日萬聖節派對現場爆發推擠意外，慘釀成149死、19人重傷、57人輕傷，消息震驚全球！意外傷亡慘重，有網友也好奇推擠衝突「人擠人到底多擠？」對此，有網友分享他之前曾到日本參加演場會的經驗，直言「感覺跌倒就會死」，且現場到處都是尖叫聲和哭聲，他和朋友見到面後手牽著都在抖。
臉書粉專《台灣妞韓國媳》時常分享在韓國的大小趣事，昨日也立刻更新韓國梨泰院推最新狀況，有網友就在其留言處表示「我完全能知道被推擠多可怕」，該名網友分享他在前幾年去日本參加防彈少年團演唱會時的經歷，他說「我和朋友一起去排周邊，早上開賣之前排好的隊伍都已經沒有用，後面的人直接往前擠，我和朋友跟一群中國人韓國人還有插隊的日本人排最前面，被夾在人群和運動場大鐵門間，大鐵門直接被擠到打開，好幾位壯漢工作人員在鐵門那邊也都攔不住」。
該名網友說當鐵門打開後，大家全部往前又衝又擠，金屬行李箱都擠爛了「我動彈不得，到處都是尖叫聲和哭聲，後面的人仍繼續往前擠『我超怕跌倒，感覺一跌倒就會死』，當時完全感受到踩踏意外的恐懼是怎樣」，最後他被擠到邊邊差點跌倒，結果撲到一個工作人員身上，之後找到空位就趕緊往草坪跑，再繞到前面找我朋友「跟朋友見到面後手牽著都在抖，前面排好隊隊大家都不敢講話都在找朋友和哭泣，手和腳都是傷，前面那個人金屬行李箱變形，手把也斷了超可怕」。
也有網友留言表示「在這密度之下，群眾移動就不再像人在行走，後方人群的強大浪潮往前推擠，於是產生動能，若你旁邊的人跌倒，就沒有任何人能支撐你，你也會跟著跌倒，並引發骨牌效應，讓一堆人疊在你上方」，這指出這就是此次大規模意外發生嚴重死傷的主因。（編輯：林莞茜）